فرنش توست بالكراميل

الفرنش توست من الوجبات الخفيفة التي يمكنك تقديمها بطرق مختلفة تعرَّفي على طريقة تحضيرة معنا بالمكسرات والكراميل وأعديه على الفطار بنفسك وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

توست.

صوص كراميل.

مكعبات توفي.

كريمة مخفوقة.

زبدة لينة.

مكسرات مجروشة للتزيين