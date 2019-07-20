فرنش توست بالكراميل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 02:06 مساء

الفرنش توست من الوجبات الخفيفة التي يمكنك تقديمها بطرق مختلفة تعرَّفي على طريقة تحضيرة معنا بالمكسرات والكراميل وأعديه على الفطار بنفسك وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
توست.
صوص كراميل.
مكعبات توفي.
كريمة مخفوقة.
زبدة لينة.
مكسرات مجروشة للتزيين

طريقة التحضير
- توضع الزبدة في مقلاة على النار حتى تسخن.
- يوضع التوست في المقلاة، ويقلب على الجانبين حتى يحمر.
- ترص مكعبات التوفي فوق التوست، ويغطى لمدة دقيقتين.
- يرفع من على النار، ويوضع في الطبق.
- يوضع فوقه الكريمة المخفوقة، ويرش عليه صوص الكراميل ويزيَّن بالمكسرات المجروشة، ويصبح جاهزًا للتقديم على مائدتكِ.
 

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