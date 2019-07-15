كيكة بسكويت مثلجة

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة البسكويت الشهية المثلجة لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لأسرتك لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 مغلف من البسكويت
مغلف من الكيك الجاهز بنكهة الشوكولاتة
4 حبات من الجبن الكريمي
3 علب من القشدة
2 1/2 كوب من الحليب السائل
2 مغلف من الكريم كراميل
طريقة التحضير
- قطعي الكيك بيديكِ إلى قطع صغيرة الحجم وفتتيه وأضيفي القشطة إلى الكيك، وقومي بخلط المكونات بواسطة يديكِ حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- رصي الخليط في صينية بايركس وضعي الحليب والكريم كراميل في وعاء على النار، قلبيه حتى يغلي ويصبح سميكًا.
- كسري البسكويت إلى قطع ثم ارفعي الكريم كراميل عن النار، أضيفي له القشدة والجبن والبسكويت، وقلبي.
- اسكبي الخليط في البايركس، ومن ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا ورشي الكاكاو على وجه الكيكة قبل التقديم.