كيكة بسكويت مثلجة

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة البسكويت الشهية المثلجة لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لأسرتك لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 مغلف من البسكويت

مغلف من الكيك الجاهز بنكهة الشوكولاتة

4 حبات من الجبن الكريمي

3 علب من القشدة

2 1/2 كوب من الحليب السائل

2 مغلف من الكريم كراميل