كيكة بسكويت مثلجة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 01:31 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة البسكويت الشهية المثلجة لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لأسرتك لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
2 مغلف من البسكويت
مغلف من الكيك الجاهز بنكهة الشوكولاتة
4 حبات من الجبن الكريمي
3 علب من القشدة
2 1/2 كوب من الحليب السائل
2 مغلف من الكريم كراميل

طريقة التحضير
- قطعي الكيك بيديكِ إلى قطع صغيرة الحجم وفتتيه وأضيفي القشطة إلى الكيك، وقومي بخلط المكونات بواسطة يديكِ حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- رصي الخليط في صينية بايركس وضعي الحليب والكريم كراميل في وعاء على النار، قلبيه حتى يغلي ويصبح سميكًا.
- كسري البسكويت إلى قطع ثم ارفعي الكريم كراميل عن النار، أضيفي له القشدة والجبن والبسكويت، وقلبي.
- اسكبي الخليط في البايركس، ومن ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا ورشي الكاكاو على وجه الكيكة قبل التقديم.
 

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