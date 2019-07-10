كفتة الدجاج بالدحي

نقدم لك طريقة تحضير كفتة الدجاج مع الدحي لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

نصف كيلو صدور دجاج مفروم

نصف كوب بقسماط

بيضة

ملح

فلفل أسود

بهارات

بقسماط للتغطية

زيت للقلي

بيض مسلوق للحشو

طريقة التحضير

- توضع صدور الدجاج في بولة، ويضاف إليها البقسماط والبيض، وتخلط جيدًا.

- تتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتخلط مرة أخرى.

- يشكل بخليط الدجاج حول البيض المسلوق، ويضغط عليه جيدًا ليتماسك ويغمس في البقسماط ليغطيه بالكامل.

ويوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن وتقلى في الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج.

- ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد وتقطع نصفين وتصبح جاهزة للتقديم ويمكنك تقديمها مع المعكرونة بصلصة الطماطم.

