معكرونة بالسلمون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 02:10 مساء

نُـقدِّم إليك طريقة تحضير السلمون مع المعكرونة في خطوات بسيطة وسهلة وفي مدة لا تتراوح سوى 20 دقيقة تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
فيليه سلمون. نصف كيلوغرام مقطع إلى 4 شرائح.
علبة معكرونة وزنها 250 غرامًا.
كوبان من الكريما الطازجة.
عدد ثلاث بيضات.
ملح وبهار أبيض
زيت زيتون لقلي شرائح السلمون.
نصف كوب من أوراق حبق مفرومة.

طريقة التحضير
- تُقلى شرائح السلمون في زيت الزيتون الساخن حتى تنضج وتصبح وردية اللون، ثم تُرفع وتترك لتبرد قبل أن تفتت إلى قطع متوسطة.
- تُسلق المعكرونة لمدة من ست إلى سبع دقائق حتى تنضج جزئيًّا ثم تصفى من الماء.
- يخلط البيض مع البهار الأبيض، والملح، والكريما الطازجة ويسكب هذا الخليط فوق المعكرونة المسلوقة.
- تضاف قطع السلمون والحبق أو الشبث، ويخلط المزيج فوق نار متوسطة لبضع دقائق حتى تتكثف الصلصة قليلاً وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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