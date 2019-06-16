كيك الزبادي من أطيب أنواع الحلوى وأخفها على المعدة تعرفي معنا على طريقة تحضيره وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 حبات بيض
1/4 كوب سكر
رشه فانيلا
علبة زبادي
1/4 كوب زيت
2 ملعقه صغيرة بيكينج باودر
كوب وربع دقيق
خطوات التحضير
- في بولة كبيرة وبإستخدام مضرب البيض، يُخفق البيض مع السكر و الفانيليا حتى ينفش تماما ويصبح هاش.
- ثم بعد ذلك، يُضاف إلى البيض الزيت و الزبادي ويخفقوا مرة أخرى جيدًا.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة البكينج باودر و الطحين للبيض والزبادي ويخفقوا جيدًا حتى يتجانسوا.
- يُصب الخليط في صينيه فرن مدهونه بزيت من القاع والجوانب جيدًا حتى لا تلتصق بها الكيك بعد التسوية.
- تُدخل الصينية بالفرن من الأسفل لمدة 30 دقيقة ثم من الأعلى لمدة 10 دقائق ثم نُخرجها ونتركها لتبرد، وبعد ذلك نقوم بتقطيعها وتقديمها.