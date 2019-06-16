كيك الزبادي

كيك الزبادي من أطيب أنواع الحلوى وأخفها على المعدة تعرفي معنا على طريقة تحضيره وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 حبات بيض

1/4 كوب سكر

رشه فانيلا

علبة زبادي

1/4 كوب زيت

2 ملعقه صغيرة بيكينج باودر

كوب وربع دقيق

خطوات التحضير

- في بولة كبيرة وبإستخدام مضرب البيض، يُخفق البيض مع السكر و الفانيليا حتى ينفش تماما ويصبح هاش.

- ثم بعد ذلك، يُضاف إلى البيض الزيت و الزبادي ويخفقوا مرة أخرى جيدًا.

- وبعد ذلك نقوم بإضافة البكينج باودر و الطحين للبيض والزبادي ويخفقوا جيدًا حتى يتجانسوا.

- يُصب الخليط في صينيه فرن مدهونه بزيت من القاع والجوانب جيدًا حتى لا تلتصق بها الكيك بعد التسوية.

- تُدخل الصينية بالفرن من الأسفل لمدة 30 دقيقة ثم من الأعلى لمدة 10 دقائق ثم نُخرجها ونتركها لتبرد، وبعد ذلك نقوم بتقطيعها وتقديمها.

