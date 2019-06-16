كيك الزبادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 11:03 صباحا

كيك الزبادي من أطيب أنواع الحلوى وأخفها على المعدة تعرفي معنا على طريقة تحضيره وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 حبات بيض
1/4 كوب سكر
رشه فانيلا
علبة زبادي
1/4 كوب زيت
2 ملعقه صغيرة بيكينج باودر
كوب وربع دقيق

خطوات التحضير
- في بولة كبيرة وبإستخدام مضرب البيض، يُخفق البيض مع السكر و الفانيليا حتى ينفش تماما ويصبح هاش.
- ثم بعد ذلك، يُضاف إلى البيض الزيت و الزبادي ويخفقوا مرة أخرى جيدًا.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة البكينج باودر و الطحين للبيض والزبادي ويخفقوا جيدًا حتى يتجانسوا.
- يُصب الخليط في صينيه فرن مدهونه بزيت من القاع والجوانب جيدًا حتى لا تلتصق بها الكيك بعد التسوية.
- تُدخل الصينية بالفرن من الأسفل لمدة 30 دقيقة ثم من الأعلى لمدة 10 دقائق ثم نُخرجها ونتركها لتبرد، وبعد ذلك نقوم بتقطيعها وتقديمها.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر