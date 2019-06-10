موس شوكولاتة شهي وسريع

الموس شوكولاتة من الحلوى الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة تسهل عليكِ القيام بتحضيرها في المنزل.
المكونات
200 ملل كريمة طازجة.
ثلاث ملاعق كبيرة سكر ناعم منخول.
كوبان من الموس بنكهة الشوكولاتة أو براونيز.
كوبان من الموس بنكهة الفانيلا أو الكراميل.
كاكاو بودرة أو شوكولاتة مفرومة للتزيين.
طريقة التحضير
- تخفق الكريمة الطازجة ثم يضاف السكر الناعم المنخول وتخفق دون الإكثار لكي تحافظ على قوامها الكريمي.
- تقسم إلى قسمين أو ثلاثة حسب نكهات الدانيت، ثم يضاف لكل قسم من الكريمة المخفوقة إما شوكولاتة أو فانيلا ويخلط المزيج بواسطة ملعقة.
- نأخذ كوب التقديم ونبدأ بسكب الموس بالتناوب، أي مرة بنكهة الفانيلا ومرة بنكهة الشوكولا وهكذا لنحصل على طبقات متنوعة.
- تغطى الأكواب بالبلاستيك الغذائي وتوضع في الثلاجة لتبرد ثم تزيَّن ببودرة الكاكاو أو الشوكولاتة المفرومة أو حتى قطرات من العسل وتقدَّم.