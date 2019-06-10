موس شوكولاتة شهي وسريع

الموس شوكولاتة من الحلوى الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة تسهل عليكِ القيام بتحضيرها في المنزل.

المكونات

200 ملل كريمة طازجة.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر ناعم منخول.

كوبان من الموس بنكهة الشوكولاتة أو براونيز.

كوبان من الموس بنكهة الفانيلا أو الكراميل.

كاكاو بودرة أو شوكولاتة مفرومة للتزيين.