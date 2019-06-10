موس شوكولاتة شهي وسريع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 11:25 صباحا

الموس شوكولاتة من الحلوى الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة تسهل عليكِ القيام بتحضيرها في المنزل.

المكونات
200 ملل كريمة طازجة.
ثلاث ملاعق كبيرة سكر ناعم منخول.
كوبان من الموس بنكهة الشوكولاتة أو براونيز.
كوبان من الموس بنكهة الفانيلا أو الكراميل.
كاكاو بودرة أو شوكولاتة مفرومة للتزيين.

طريقة التحضير
- تخفق الكريمة الطازجة ثم يضاف السكر الناعم المنخول وتخفق دون الإكثار لكي تحافظ على قوامها الكريمي.
- تقسم إلى قسمين أو ثلاثة حسب نكهات الدانيت، ثم يضاف لكل قسم من الكريمة المخفوقة إما شوكولاتة أو فانيلا ويخلط المزيج بواسطة ملعقة.
- نأخذ كوب التقديم ونبدأ بسكب الموس بالتناوب، أي مرة بنكهة الفانيلا ومرة بنكهة الشوكولا وهكذا لنحصل على طبقات متنوعة.
- تغطى الأكواب بالبلاستيك الغذائي وتوضع في الثلاجة لتبرد ثم تزيَّن ببودرة الكاكاو أو الشوكولاتة المفرومة أو حتى قطرات من العسل وتقدَّم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
«داخلية الوفاق» تعلن نتيجة تحقيقاتها حول السفينة الإيرانية الموقوفة بمصراتة
ليبيا
شرقي: انتشار 60 مليون قطعة سلاح في ليبيا
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متخصص يكشف «الحل السحري» للوقاية من السكري