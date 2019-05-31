قائمة طعام اليوم السادس والعشرين من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السادس والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

سلطة طحينة

تعد الطحينة من السلطات المشهورة جدًا والتي تقدم إلى جانب المشويات خصوصًا وكثير من الأكلات ألأخرى.

واليوم نقدم لك طريقة عمل الطيحنة في المنزل، حسب وصفة «شملولة».

المكونات

1 ونصف كوب كبير زيت زيتون

1 وربع كيلو سمسم أبيض نيئ

5 وربع كوب كبير دقيق أبيض

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- نحضر صينية كبيرة ثم نفرد عليها السمسم الأبيض النيئ ثم نزيل الشوائب الموجودة به.

- نحضر مقلاة ونضع فيها السمسم ثم نضعها على نار متوسطة ونقلب السمسم حتى يصبح لونه ذهبيًا.

- نرفع المقلاة من على النار ونترك السمسم حتى يبرد.

- نحضر الكبة ونضع بها السمسم ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعمًا مثل البودرة.

- نوقف الكبة ونضع الدقيق الأبيض على السمسم المطحون ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتزجا.

نشغل الكبة مرة أخرى على خليط السمسم والدقيق ثم نضيف إليه الملح وزيت الزيتون تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى يمتزج الخليط ونحصل على قوام الطحينة المناسب.

نقوم بحفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة لوقت الاستخدام.

كباب حلة بالفلفل الحار

تعرفي معنا على طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصرى، حسب «شملولة».

المكونات

1 كيلو لحم، مكعبات

5 ثمرة بصل مقطعة

2 فص ثوم مهروس

1 قرن فلفل أخضر حار مفروم

1/2 كوب كبير شوربة لحم

ملح

فلفل أسود مطحون

طريقة التحضر

في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.

نضع اللحم في الزيت و يقلب حتى يتغير لونه ثم تضاف حلقات البصل و الثوم و الفلفل الحار.

تتبل مكعبات اللحم بالملح و الفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة و نقلب مرة أخرى.

يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم.

و تقدم ساخنة مع الأرز الأبيض والسلطة.

أرز معمر

نقدم إليك طريقة تحضير الأرز المعمر بجوز الهند من المطبخ المصري لتعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوبان أرز

نصف كوب شعيرية

كوب سكر

نصف كوب زبيب

نصف كوب جوز هند

نصف كوب حليب جوز هند

نصف كوب ماء

3 معلاق كبيرة قشطة

3 معلاق كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

مكسرات مجروشة

طريقة التحضير

- يغسل الأرز جيدًا، ثم يصفى، ويوضع جانبًا ويسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- يوضع الزبد في وعاء على النار حتى يذوب.

- توضع الشعيرية في الوعاء، وتقلب حتى تكتسب اللون الذهبي.

- يوضع الأرز في بولة، ويضاف إليه القشطة والملح، ويقلب جيدًا وتضاف الفانيليا، وتقلب مرة أخرى.

- تضاف الشعيرية على الأرز، ويقلب جيدًا ويوضع حليب جوز الهند في نفس الوعاء على النار، ويضاف إليه الماء السكر ونصف كمية جوز الهند، ويترك حتى يغلي.

- يوضع نصف كمية خليط الأرز والشعيرية في الطاجن، ويوضع فوقها الزبيب والمكسرات وجوز الهند.

- يوضع باقي الخليط، ويوضع عليه المكسرات والزبيب ويصب عليه خليط حليب جوز الهند.

- يضاف قليل من الماء، ويهز الطاجن قليلاً لضمان وصول الحليب إلى كل أجزائه.

- يزين بالمكسرات والزبيب وجوز الهند ويدخل الفرن لمدة من 30 إلى 45 دقيقة، وحتى ينضج.

- يمكن تعريضها للهيب الشواية حتى تحمر قليلاً ويصبح جاهزا للتقديم.

كنافة نابلسية

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى الكنافة النابلسية وأعديها في مطبخك في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

350 غرامًا عجينة كنافة ناعمة.

ثلاثة أرباع كوب زبدة مذوبة.

كوبان حليب.

ملعقتان كبيرتان سميد.

4 ملاعق كبيرة سكر.

نصف كوب كريمة.

كوبان جبن موزاريلا مبشور.

كوب ونصف قطر جاهز وبارد.