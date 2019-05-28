قائمة طعام اليوم الثالث والعشرين من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثالث والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

حساء الملفوف

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حساء الملفوف «الكرنب» الشهي لتعديه في مطبخكِ بطريقة سهلة وسريعة وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي، الذي يعمل على انقاص الوزن أيضًا تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «وصفات الطبخ العربية».

المكونات

ثمرة ملفوف «كرنب».

ثمرة جزر.

حزمة سلق.

حبات صغيرة بصل.

ثلاث حبات طماطم.

طريقة التحضير

- يتم تقطيع جميع المكونات إلى مكعبات صغيرة وتوضع في القدر المجهز ويضاف الماء ثم يترك القدر على النار حتى الغليان لمدة 30 دقيقة، ثم تتبل الشوربة بالتوابل جيدًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

خبزة محشية على الطريقة الليبية

تعلمي معنا طريقة تحضير الخبزة المحشية على الطريقة الليبية، وحضريها لعائلتك على مائدة رمضان فهي من الوجبات المغذية لاحتوائها على البروتينات والنشويات والخضراوات في آن واحد.

المكونات

2 حبة بيض

2 ونصف كوب دقيق

ملح

2 ملعقة زيت

2 ملعقة حليب

ملعقة خميرة بيرة

رشة سكر

ماء دافئ للعجن.

الحشو

تونة دون زيت و"هريسة" وزيتون وبيض مسلوق شرائح وخس مقطع ناعم، ويمكن إضافة قطع مخلل.

طريقة التحضير

- تُعجن المقادير جيدًا وتُحضر العجينة ونتركها تختمر تمامًا ثم نعجنها مرة أخرى ونتركها تختمر مرة تانية وبعدها نشكلها كرات صغيرة.

- نقوم بالضغط عليها من الأطراف حتى تأخذ شكلاً بيضاويًا قليلاً مع دهن اليدين بالزيت

- تغطَّى العجينة لتختمر 20 دقيقة، ومن ثَمَّ يتم قليها في زيت غزير وتقلب على الجهتين، وبعد الانتهاء من قليها، نقوم بفتحها بالسكين وحشوها بالهريسة أو ما تفضليه من مقبلات وتصبح جاهزة للتقديم.

محشي الملفوف على الطريقة اللبنانية

يشتهر المطبخ اللبناني بأشهى المأكولات وألذها، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير محشي الملفوف باللحم والخضراوات، تعلمي معنا وحضري في مطبخك.

المكونات

ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد»

150 غرامًا من الأرز ينقع بالماء لمدة نصف ساعة ثم يصفّى

حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرمًا ناعمًا

حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة

كوب ونصف معدنوس مفروم

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون

3 ملاعق طعام من النعناع الطازج٬ المفروم

نصف ملعقة من القرفة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

نصف كوب عصير ليمون

500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك

3 مكعبات من مرقة دجاج

5 أكواب من الماء المغلي

ملعقة من النعناع المجفف

طريقة التحضير

- تُسلق أوراق الملفوف لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح قابلة للطيّ تصفّى وينزع الضلع الموجود من الوسط كلّ ورقة توضع جانبًا.

- يخلط البصل المفروم والطماطم والمعدنوس وزيت الزيتون والنعناع الطازج المفروم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود والأرز وعصير الليمون في وعاءٍ للخلط.

- توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كلّ من أوراق الملفوف ويطوى الطرفان الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة.

- تنسّق شرائح ستيك لحم البقر في قدر كبير، تنسّق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب الأخرى مع جهة الحاشية نحو الأسفل فوق شرائح اللحم.

- تُذوّب مكعّبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في الماء المغلي وتُسكب فوق لفائف الملفوف، يوضع طبق فوقها وترصّ وتغلى على نار خفيفة لمدة ساعة و30 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.

جيلي بالكريمة دايت

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير جيلي بالكريمة بسعرات حرارية أقل.

المكوّنات

علبة جيلي لايت.

كوبا ماء.

نصف كوب توت بري للزينة.

أربع ملاعق كبيرة كريمة مخفوقة قليل الدسم.