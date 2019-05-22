قائمة طعام اليوم السابع عشر من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السابع عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

حساء الخضار بالكاري

تعلمي معنا طريقة تحضير حساء مغذٍ وغني بالفيتامينات، التي تعمل على بناء الجسم وتغذيته وهو حساء الخضروات مع الكاري، حسب موقع «شملولة».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ثمرة بصل متوسطة، مقطعة

عود كرفس متوسط، مقطع

2 ثمرة جزر، مقطعة

ثمرة طماطم كبيرة، مقطعة

ثمرة بطاطا كبيرة، مقطعة

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة كبيرة دقيق أبيض

850 مل شوربة

15غرام زبدة مذابة

ملح

فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة نضع الزيت يسخن ونضع البطاطا والجزر والكرفس والطماطم في الزيت الساخن ثم نقلب لمدة 4 دقائق.

- نضع الكاري و الدقيق و في الإناء على مزيج الخضروات ونقلب ثم نضع الشورية تدريجيًا ويقلب ثم نترك المزيج حتى يغلي ونخفض درجة الحرارة ويترك لمدة من 20-30 دقيقة حتى تنضج الخضروات.

- تتبل الشوربة بالملح والفلفل الأسود ثم توضع الزبدة على الخضروات وتقلب برفق وتصبح جاهزة للتقديم.

بازلاء باللحم المفروم

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير البازلاء باللحم المفروم مع الروزماري والجزر والبطاطا، وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

250 غرامًا لحم مفروم

بصلة مقطعة

كراث مقطع شرائح

ثمرة جزر مقطعة

فصا ثوم مفرومان

أربع علب شوربة دجاج

كوب ونصف بسلة

ورقتا لوري

ملعقة صغيرة روزماري مقطع

حبة بطاطا مقطعة مكعبات

طريقة التحضير

- في إناء كبير وعلى نار عالية، ضعي اللحم المفروم ويشوح جيدًا.

- ضعي البصل على اللحم وقلبي، ثم أضيفي الكراث والجزر والبطاطا والثوم وقلبي حتى ينضج مزيج الخضراوات.

- ضعي الشوربة تدريجيًّا في الإناء ثم البسلة وورق اللوري والروزماري واتركي المزيج يغلي.

- اخفضي درجة الحرارة ثم غطي الإناء واتركيه حتى تنضج البسلة مع التقليب من حين لآخر، وتصبح جاهزة للتقديم.

أرز بالشعرية

الأرز من الأطباق الأساسية في المجتمع الشرقي نقدم لك اليوم طريقة تحضيره مع الشعرية لتعديه في مطبخك بسهولة وفقــًا لموقع «أكلتي».

المكونات

كوبان من الأرز

نصف كوب شعرية

ربع كوب زيت أو سمن

3 أكواب ونصف ماء

معلقة كبيرة ملح

طريقة التحضير

- اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات ثم صفيه وضعي الزيت أو السمن في الإناء (الحلة) على نار متوسطة حتى يسخن.

- ثم ضعي الشعرية وقلبيها جيدًا حتي يصبح لونها ذهبيًا .

- ضعي الأرز على الشعرية ثم معلقة الملح وقلبيهم جيدًا واتركيهم لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة.

- ضعي 3 أكواب الماء على الأرز، وتأكدي أن الماء يغطي الأرز بشكل كامل لأن الأرز يحتاج الكثير من الماء.

- غطي الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه واتركيه على نار مرتفعة لمدة 5 دقائق وحتى يشرب الأرز الماء.

- ضعيه على نار هادئة جدًا أو على أصغر شُعلة وتذوقي الأرز بعد 30 دقيقة من التسوية لكي تُحددي إذا كان اقترب على السوى أو يحتاج ماء مرة أخرى.

- أزيلي غطاء الإناء لمدة 1 – 2 دقيقة لتهويته (لتتفادي تعجنه) حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

قطايف بالقشدة

تعرفي معنا بالفيديو على طريقة تحضير حلوى القطايف مع القشدة والفستق لتعديها على مائدتك في رمضان، وذلك وفقا لقناة موقع «أحكي» على «يوتيوب».

المكونات

1/4 كيلو قطايف

1/2 كوب قشدة

فستق مطحون للوجه

ربع كوب شربات (قطر)

طريقة التحضير

- تحضر القطايف ثم تغلق من أسفل ويتم حشوها بالقشدة

- يرش الفستق على الوجه ويوزع الشربات على الوجه

