دجاج رول بالباربكيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 12:28 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير الدجاج الرول مع صلصة الباربكيو لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك وذلك وفقًا لموقع «شهية» .

المكونات
4 صدور دجاج مخلية
بصلة مفرومة
رشة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبة
رشة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
رشة ملح أوحسب الرغبة
لتر ماء
كوب أرز عادي مغسول ومنقوع
نصف كوب صوص باربيكيو
نصف كوب لوز (مقشر ومحمص)

طريقة التحضير
- نقوم بفتح كل قطعه صدر من الجانب مثل الكتاب ونقوم بوضعها بين كيس ونطرقها بمطرق اللحم حتي تصبح بسماكة نصف سم .
- نتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل والبهارات ويسخن الفرن على 220 مئوية .
- نشوِّح البصل في زيت نباتي ونصفي الأرز جيدًا ونضيفه ونتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ، ونقلب لمدة 5 دقائق .
- نقوم برفع الخليط من على النار ونضيف إليه اللوز المحمص ثم نقوم بتوزيع الحشو علي الأربع قطع .
- نطوي الرول مثل الساندويتش ونغلقه بورق الزبدة ثم نلفه في ورق فويل .
- نصف قطع الدجاج في صينية فرن دائرية ونقوم بوضع الماء المغلي ليغمره وندخله الفرن من 15 ل20 دقيقة .
- بعد نضج الدجاج نرفعه من الصينية ونقوم بنزع ورق الألمونيوم والزبدة من عليه ثم نحمّر الصدور في زيت نباتي على النار ونضع على كل قطعة ملعقة كبيرة من صوص الباربيكيو ، ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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