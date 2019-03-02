معكرونة بالسجق والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 02:47 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير المعكرونة الشهية مع السجق والكريمة، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات
3 حبات فلفل أخضر حلو مقطع مكعبات
2 فص ثوم مهروس
كيس معكرونة مسلوقة
معدنوس طازج مفروم
كوب كريمة لباني
ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس
ملعقة كبيرة زبدة
نصف كوب جبنة بارميزان
نصف كيلو سجق مقطع
ثمن كيلو مشروم شرائح

طريقة التحضير
- في إناء على النار نضع الزيت والزبد ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل ، ثم نضيف السجق ونقلب .
- ثم نضيف الفلفل والمشروم والثوم ونقلب ، ثم نهدئ النار ويترك لمدة عشر دقائق حتى ينضج السجق .
- نضيف الكريمة ونقلب ونتبل بالملح والفلفل ثم يرفع من على النار .
- نضيف المعكرونة والمعدنوس ونقلب ، ثم تغرف في أطباق التقديم ، وتوزع فوقها الجبنة المبشورة ، وتصبح جاهزة للتقديم .
 

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