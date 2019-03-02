أرز بالبزار والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 12:55 مساء

الأرز من الأطباق الجانبية الرئيسية على مائدة الأسرة العربية، تعرفي على طريقة عمل الأرز الأصفر بالمكسرات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
2 كوب أرز بسمتي
4 كوب مرقة دجاج أو لحم
2 ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت
4 حبات قرنفل
4 حبات حبهان
4 حبات فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة بزار
3 أعواد قرفة
ملعقة صغيرة بشر برتقال
12 كوب مكسرات مشكلة

خطوات التحضير
- نحضر وعاء نضع فيه الزبدة ، ونتركها على نار متوسطة حتى تذوب ونضيف للوعاء القرنفل والحبهان والفلفل الأسود والكركم والقرفة ، ونقلب كل المكونات في الزبدة حتى تتشوح.
- نضيف الأرز البسمتي للوعاء ونقلبه حتى يتشوح
- نضيف المرق للأرز ونغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق ونرفع غطاء الوعاء ونضيف بشر البرتقال ونقلب لثوان ، ونغطي الوعاء مرة أخرى ونترك الأرز لمدة 15 دقيقة حتى ينضج
- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ، ونتركه على نار متوسطة حتى يسخن
- نضيف المكسرات للمقلاة ،ونقلبها في الزيت حتى تتشوح ثم نرفعها ونضع الأرز في أكواب التقديم ونزينه بالمكسرات ويصبح جاهزا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
قصة ليبي أدين باختطاف طفلته من أمها البولندية في 2012 واختفى بعد إطلاق سراحه
ليبيا
«وسيطات السلام» حملة للتعريف بدور المرأة الليبية في الوساطة والمصالحة
ليبيا
مؤسسة النفط: لا مشكلة فنية لاستئناف عمليات حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«السحب المثقوبة» ظاهرة مثيرة في السعودية (فيديو وصور)