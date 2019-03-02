أرز بالبزار والمكسرات

الأرز من الأطباق الجانبية الرئيسية على مائدة الأسرة العربية، تعرفي على طريقة عمل الأرز الأصفر بالمكسرات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب أرز بسمتي

4 كوب مرقة دجاج أو لحم

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت

4 حبات قرنفل

4 حبات حبهان

4 حبات فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بزار

3 أعواد قرفة

ملعقة صغيرة بشر برتقال

12 كوب مكسرات مشكلة

خطوات التحضير

- نحضر وعاء نضع فيه الزبدة ، ونتركها على نار متوسطة حتى تذوب ونضيف للوعاء القرنفل والحبهان والفلفل الأسود والكركم والقرفة ، ونقلب كل المكونات في الزبدة حتى تتشوح.

- نضيف الأرز البسمتي للوعاء ونقلبه حتى يتشوح

- نضيف المرق للأرز ونغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق ونرفع غطاء الوعاء ونضيف بشر البرتقال ونقلب لثوان ، ونغطي الوعاء مرة أخرى ونترك الأرز لمدة 15 دقيقة حتى ينضج

- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ، ونتركه على نار متوسطة حتى يسخن

- نضيف المكسرات للمقلاة ،ونقلبها في الزيت حتى تتشوح ثم نرفعها ونضع الأرز في أكواب التقديم ونزينه بالمكسرات ويصبح جاهزا للتقديم.

