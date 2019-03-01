كباب حلة بالفلفل الحار

كباب حلة بالفلفل الحار (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصرى، حسب «شملولة».

المقادير

1 كيلو لحم، مكعبات

5 ثمرة بصل مقطعة

2 فص ثوم مهروس

1 قرن فلفل أخضر حار مفروم

1/2 كوب كبير شوربة لحم

ملح

فلفل أسود مطحون