تعرفي معنا على طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصرى، حسب «شملولة».
المقادير
1 كيلو لحم، مكعبات
5 ثمرة بصل مقطعة
2 فص ثوم مهروس
1 قرن فلفل أخضر حار مفروم
1/2 كوب كبير شوربة لحم
ملح
فلفل أسود مطحون
الخطوات
في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.
نضع اللحم في الزيت و يقلب حتى يتغير لونه ثم تضاف حلقات البصل و الثوم و الفلفل الحار.
تتبل مكعبات اللحم بالملح و الفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة و نقلب مرة أخرى.
يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم.
و تقدم ساخنة مع الأرز الأبيض والسلطة.