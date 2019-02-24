طريقة جديدة للسبانخ ليقبل عليها أطفالك

السبانخ من الخضراوات الغنية بنسبة كبيرة من الحديد، لكن يرفض الكثير من الأطفال تناولها، لذلك نقدِّم لكِ طريقة جديدة لتحضيرها سوف تنال إعجاب أطفالك ويقبلون على تناولها، تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

ملعقة ونصف زيت زيتون بكر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجروش.

5 شرائح رقيقة من قطع الثوم.

نصف كوب شرائح رقيقة من الكراث.

3/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري.

سبانخ طازجة.

نصف كوب لبن زبادي.

ربع ملعقة صغيرة ملح .

طريقة التحضير

- امزجي زيت الزيتون، والفلفل الأحمر المسحوق، وقطع الثوم في مقلاة كبيرة، واطهي هذا المزيج معًا، على درجة متوسطة لمدة دقيقتين.

- أضيفي الكراث ومسحوق الكاري، واطهيهما لمدة دقيقتين، ثم أضيفي شرائح السبانخ الطازجة الصغيرة إلى المقلاة على دفعات، مع التقليب، حتى تذبل قبل إضافة المزيد، ثم امزجي الزبادي والملح مع التقليب ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم..

