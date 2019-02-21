كيكة الرمل الهشة هي من ألذ الحلويات الغربية التي سيحبها الصغار والكبار، كما أنها تعد فرصة مثالية لتحضير كيكة من السميد قد لا يتقبلها أطفالك بالطريقة الاعتيادية.
ونقدم لك طريقة عمل كيكة الرمل الهشة والشهية جدًا لتقدميها مع الشاي أو القهوة، بحسب موقع «هي».
المقادير
150 عرام زبد غير مملح ومذوب
1 ملعقة كبيرة برش ليمون
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
بيضتان
2/3 كوب سميد
1 ونصف كوب دقيق منخول
نصف كوب حليب
علبة حليب مكثف محلي
طريقة التحضير:
- حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم ادهني قالب الكيك بالزبد واحيطي أطرافه الداخلية بورق الزبدة.
- اخفقي الزبد وبرش الليمون والسكر بواسطة الخلاط الكهربائي وعلى سرعة عالية حتى يرتفع المزيج ويصبح كريميًا.
- اضيفي البيض بالتدريج واخفقي المكونات جديًا، ثم اضيفي السميد والدقيق والحليب والبيكنغ بادور واخفقي من جديد حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- ضعي المزيج في قالب الكيك واخبزيه في الفرن لمدة 50 دقيقة.
- اخرجي الكيك من الفرن واسكبي فوقه الحليب المكثف المحلى وهو ساخن حتى يمتصه بالكامل.
- قطعي كيكة الرمل الهشة وقدميها.