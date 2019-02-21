كيكة الرمل الهشة

كيكة الرمل الهشة (أرشيفية: الإنترنت)

كيكة الرمل الهشة هي من ألذ الحلويات الغربية التي سيحبها الصغار والكبار، كما أنها تعد فرصة مثالية لتحضير كيكة من السميد قد لا يتقبلها أطفالك بالطريقة الاعتيادية.

ونقدم لك طريقة عمل كيكة الرمل الهشة والشهية جدًا لتقدميها مع الشاي أو القهوة، بحسب موقع «هي».

المقادير

150 عرام زبد غير مملح ومذوب

1 ملعقة كبيرة برش ليمون

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

بيضتان

2/3 كوب سميد

1 ونصف كوب دقيق منخول

نصف كوب حليب

علبة حليب مكثف محلي