مفركة البطاطا

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير مفركة البطاطا وأعديها في المنزل في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «ليالينا».

المكونات

5 ثمرات من البطاطا.

1/4 كوب من زيت الزيتون.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

1/4 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

1/4 كوب من الماء الساخن.

عصير 1/2 ليمونة صغيرة.

طريقة التحضير

- تقشر ثمرات البطاطا وتقطع مكعبات متوسطة، ثم تغمر بالماء وتترك جانبًا لحين الاستعمال.

- يوضع الزيت في وعاء، ثم يضاف إليه البصل المفروم ويقلب مع رشة من الملح لمدة 4 دقائق على نار هادئة حتى يذبل.

- تضاف مكعبات البطاطا وتقلب قليلًا ويضاف إليها الملح حسب الذوق والكمون المطحون والفلفل الأسود والماء الساخن وتحرك قليلًا.

- يغطى الوعاء وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تنضج مع ملاحظة عدم تحريكها كثيرًا حتى لا تذوب مكعبات البطاطا، وتصبح جاهزة للتقديم.

