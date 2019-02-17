مفركة البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 01:25 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير مفركة البطاطا وأعديها في المنزل في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «ليالينا».

المكونات
5 ثمرات من البطاطا.
1/4 كوب من زيت الزيتون.
بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
1/4 ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
1/4 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
1/4 كوب من الماء الساخن.
عصير 1/2 ليمونة صغيرة.

طريقة التحضير
- تقشر ثمرات البطاطا وتقطع مكعبات متوسطة، ثم تغمر بالماء وتترك جانبًا لحين الاستعمال.
- يوضع الزيت في وعاء، ثم يضاف إليه البصل المفروم ويقلب مع رشة من الملح لمدة 4 دقائق على نار هادئة حتى يذبل.
- تضاف مكعبات البطاطا وتقلب قليلًا ويضاف إليها الملح حسب الذوق والكمون المطحون والفلفل الأسود والماء الساخن وتحرك قليلًا.
- يغطى الوعاء وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تنضج مع ملاحظة عدم تحريكها كثيرًا حتى لا تذوب مكعبات البطاطا، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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