مربى الجزر

تعرف على طريقة تحضير مربى الجزر في منزلك بدلًا من شرائها من الخارج في 3 خطوات فقط، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلو جزر مبشور

300 غرام سكر أبيض

كوب إلا ربع كبير ماء

عصير ليمونة واحدة كبيرة

ملعقة كبيرة بشر برتقال

طريقة التحضير

- نحضر الجزر ونقوم بغسله جيدًا، ثم نبشره بالمبشرة.

ونحضر وعاء نحاسيًا سميكًا نضع فيه السكر والماء، نضع الوعاء على نار هادئة ثم نقلب بملعقة خشبية حتى يختفي السكر في الماء.

- بعد اختفاء السكر في الماء، نضع الجزر المبشور، وبشر البرتقال، ونعصر ليمونة واحدة كبيرة، ونغطي الإناء مع التقليب من فترة لأخرى ونتركه حتى تتكاثف السوائل وينضج الجزر ويصبح غليظ القوام.

- نترك مربى الجزر حتى تبرد تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

