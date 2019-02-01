مربى الجزر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 10:58 صباحا

تعرف على طريقة تحضير مربى الجزر في منزلك بدلًا من شرائها من الخارج في 3 خطوات فقط، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلو جزر مبشور
300 غرام سكر أبيض
كوب إلا ربع كبير ماء
عصير ليمونة واحدة كبيرة
ملعقة كبيرة بشر برتقال

طريقة التحضير
- نحضر الجزر ونقوم بغسله جيدًا، ثم نبشره بالمبشرة.
ونحضر وعاء نحاسيًا سميكًا نضع فيه السكر والماء، نضع الوعاء على نار هادئة ثم نقلب بملعقة خشبية حتى يختفي السكر في الماء.
- بعد اختفاء السكر في الماء، نضع الجزر المبشور، وبشر البرتقال، ونعصر ليمونة واحدة كبيرة، ونغطي الإناء مع التقليب من فترة لأخرى ونتركه حتى تتكاثف السوائل وينضج الجزر ويصبح غليظ القوام.
- نترك مربى الجزر حتى تبرد تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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