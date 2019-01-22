حساء البنجر على الطريقة الروسية من الأطباق الشتوية الشهية تعرفي معنا على طريقة تحضيرها واحرصي على تحضيرها في مطبخك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
حبة بنجر أحمر
حبة بطاطا
حبة جزر
2 فص ثوم
حبة بصل
حبة كرنب أبيض
1/4 كيلو لحم مقطع مكعبات
ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 كوب حساء
طريقة التحضير
- فى طنجرة ساخنة بها زيت زيتون تشوح مكعبات اللحم ثم تسلق
- تقطع جميع الخضراوات جوليان ماعدا البطاطس والبنجر تقطع إلى مكعبات صغيرة وتشوح الخضراوات فى زيت زيتون ثم تضاف لهم مرقة اللحم ثم يضاف الكرنب الأبيض وتصبح جاهزة للتقديم.