حساء البنجر على الطريقة الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 03:02 مساء

حساء البنجر على الطريقة الروسية من الأطباق الشتوية الشهية تعرفي معنا على طريقة تحضيرها واحرصي على تحضيرها في مطبخك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
حبة بنجر أحمر
حبة بطاطا
حبة جزر
2 فص ثوم
حبة بصل
حبة كرنب أبيض
1/4 كيلو لحم مقطع مكعبات
ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 كوب حساء

طريقة التحضير
- فى طنجرة ساخنة بها زيت زيتون تشوح مكعبات اللحم ثم تسلق
- تقطع جميع الخضراوات جوليان ماعدا البطاطس والبنجر تقطع إلى مكعبات صغيرة وتشوح الخضراوات فى زيت زيتون ثم تضاف لهم مرقة اللحم ثم يضاف الكرنب الأبيض وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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