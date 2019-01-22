حساء البنجر على الطريقة الروسية

حساء البنجر على الطريقة الروسية من الأطباق الشتوية الشهية تعرفي معنا على طريقة تحضيرها واحرصي على تحضيرها في مطبخك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

حبة بنجر أحمر

حبة بطاطا

حبة جزر

2 فص ثوم

حبة بصل

حبة كرنب أبيض

1/4 كيلو لحم مقطع مكعبات

ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 كوب حساء