حواوشي حار على الطريقة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 11:47 صباحا

الحواوشي هو خبز محشو باللحمة المفرومة بعد وضع التتبيلة الخاصة، وإضافة مُنكهات مثل البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار لمذاق خاص.

واليوم نقدم لك طريقة عمل الحواوشي حسب الوصفة اللبنانية، وفق «شملولة».

المكونات
نصف كيلو لحمة مفرومة
6 رغيف خبز لبناني
1 حبة متوسطة بصل مفروم
1 حبة متوسطة طماطم مقطعة
2 فصوص ثوم مفروم
ربع كوب سمن أو زبدة مُذابة
ربع كوب المعدنوس مفروم
ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة
ربع كوب فلفل رومي مفرومة
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
1 ملعقة كبيرة ملح
نصف ملعقة كبيرة بهارات
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
شطة

الطريقة
نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالسمن.
في بولة كبيرة، نضع اللحمة المفرومة، ونضيف إليها البصل والثوم والطماطم والفلفل الرومي والمعدنوس والكزبرة ودبس الرمان، ونخلطها.
نتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة، ونخلطها مرة أخرى.
ندهن الخبز اللبناني بالسمن، ثم نفتحه من الجنب أو نقطعه نصفين.نحشي الخبز بخليط اللحم، ونفرده بالتساوي على كامل الرغيف.
نرص الحواوشي في الصينية، وندخله الفرن لمدة 25 - 30 دقيقة.
نخرج الحواوشي من الفرن، ونقدمه ساخنا مع البطاطس المحمر ومخلل الخيار وسلطة الطحينة.

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