حواوشي حار على الطريقة اللبنانية

الحواوشي هو خبز محشو باللحمة المفرومة بعد وضع التتبيلة الخاصة، وإضافة مُنكهات مثل البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار لمذاق خاص.

واليوم نقدم لك طريقة عمل الحواوشي حسب الوصفة اللبنانية، وفق «شملولة».

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة

6 رغيف خبز لبناني

1 حبة متوسطة بصل مفروم

1 حبة متوسطة طماطم مقطعة

2 فصوص ثوم مفروم

ربع كوب سمن أو زبدة مُذابة

ربع كوب المعدنوس مفروم

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة

ربع كوب فلفل رومي مفرومة

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

1 ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة كبيرة بهارات

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

شطة