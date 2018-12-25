رقائق الجلاش بالموزاريلا

نقدم إليكِ طريقة تحضير رقائق الجلاش بالجبن الرومي والموزاريلا لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عبوة جلاش

نصف كوب جبن رومي.

نصف كوب جبن موتزاريلا مبشور.

نصف كوب سمن سائل.

بيضتان.

ثمرتا فلفل أخضر وألوان (شرائح رفيعة).

نصف كوب زيتون أخضر أو أسود شرائح.

نصف كوب حليب سائل.

قليل من الملح والفلفل.