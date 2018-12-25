رقائق الجلاش بالموزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 12:34 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير رقائق الجلاش بالجبن الرومي والموزاريلا لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
عبوة جلاش
نصف كوب جبن رومي.
نصف كوب جبن موتزاريلا مبشور.
نصف كوب سمن سائل.
بيضتان.
ثمرتا فلفل أخضر وألوان (شرائح رفيعة).
نصف كوب زيتون أخضر أو أسود شرائح.
نصف كوب حليب سائل.
قليل من الملح والفلفل.

طريقة التحضير
- في صينية مدهونة سمن، رصي طبقات الجلاش وادهني وجه كل ورقة بفرشاة بالسمن السائل، حتى الانتهاء من نصف الكمية.
- في وعاء عميق اخلطي الجبن الرومي والموتزاريلا وشرائح الفلفل والزيتون وبيضة واحدة ورشة فلفل أسود خلطًا جيدًا.
- افردي 4/3 خليط الجبن بالزيتون والفلفل على سطح الجلاش وأكملي باقي أوراق الجلاش مع دهن وجه كل ورقة بفرشاة بقليل من السمن حتى تنتهي الكمية. واجعلي بقية الخليط للوجه.
- قطعي صينية الجلاش بالجبن والزيتون ثم اخبزي في فرن متوسط الحرارة (170 درجة مئوية) لمدة 15 دقيقة حتى يحمر الوجه ويصير لونه ذهبيًّا.
- اخلطي الحليب والبيضة ورشة فلفل بالشوكة ووزعيه على صينية الجلاش على الوجه حتى يتم امتصاصه تمامًا ويتشربه الجلاش. ثم ضعي باقي خليط الجبن والفلفل على الوجه.
- أعيدي الصينية إلى الفرن لمدة 5 دقائق، ثم أخرجيها وقطعيها قطعًا متساوية، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
ولاءات التبو.. سلاح القبيلة بين المصالح المحلية والتحالفات الغربية
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
«الوسط» تنشر رد التيناز على تصريحات رئيس الخطوط الليبية في بنغازي
ليبيا
تقرير أممي: تعذيب وبيع المهاجرين في ليبيا يتم تحت أعين الجهات الرسمية.. وعلى ...
ليبيا
بسط الأمن وإعادة الاعتبار يحل عقدة الجنوب «المنسي»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور الشيب في الشعر مبكرًا