دحي مسلوق بالطماطم

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير دحي مسلوق بالطماطم، لتعديها على الفطور، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات

دحي مسلوق – 8‏

زيت زيتون – ملعقتان كبيرتان

ثوم مهروس – ملعقة صغيرة

بصل حجم متوسط، مفروم – 2‏

كزبرة مجففة – ملعقتان صغيرتان

ملح – نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود - ملعقة صغيرة

بزار – نصف ملعقة كبيرة

فلفل أحمر، مفروم – 2‏

زنجبيل، مفروم – ملعقتان كبيرتان

طماطم حجم متوسط مفرومة – 500 غرام

ماء – ربع كوب

للتزيين:‏

كزبرة طازجة، مفرومة – نصف كوب

طريقة العمل

‏1-‏ في مقلاة على حرارة متوسطة، سخني الزيت وأضيفي الكزبرة المجففة.‏

‏2-‏ أضيفي البصل ثم نكّهي بالملح وقلّبي المزيج لـ10 دقائق.‏

‏3-‏ أضيفي الزنجبيل، الثوم والبزار، وقلّبي المكونات حتى تتداخل.‏

‏4-‏ زيدي الطماطم، الفلفل الأحمر، وملعقتين كبيرتين من الماء.‏

‏5-‏ خفّفي النار واغلي المزيج لـ10 دقائق حتى يكثف.‏

‏6-‏ أضيفي الكزبرة المفرومة ونكّهي بالفلفل الأسود.‏

‏7-‏ قشّري الدحي وقسميه إلى أنصاف، ثم أضيفيه إلى مزيج الطماطم وضعي الغطاء.‏

‏8-‏ اطهي المزيج لخمس دقائق حتى تتداخل النكهات.. ثم قدمي الطبق ساخنًا.. وصحتين.‏