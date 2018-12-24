تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير دحي مسلوق بالطماطم، لتعديها على الفطور، حسب «أطيب طبخة».
المكوّنات
دحي مسلوق – 8
زيت زيتون – ملعقتان كبيرتان
ثوم مهروس – ملعقة صغيرة
بصل حجم متوسط، مفروم – 2
كزبرة مجففة – ملعقتان صغيرتان
ملح – نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود - ملعقة صغيرة
بزار – نصف ملعقة كبيرة
فلفل أحمر، مفروم – 2
زنجبيل، مفروم – ملعقتان كبيرتان
طماطم حجم متوسط مفرومة – 500 غرام
ماء – ربع كوب
للتزيين:
كزبرة طازجة، مفرومة – نصف كوب
طريقة العمل
1- في مقلاة على حرارة متوسطة، سخني الزيت وأضيفي الكزبرة المجففة.
2- أضيفي البصل ثم نكّهي بالملح وقلّبي المزيج لـ10 دقائق.
3- أضيفي الزنجبيل، الثوم والبزار، وقلّبي المكونات حتى تتداخل.
4- زيدي الطماطم، الفلفل الأحمر، وملعقتين كبيرتين من الماء.
5- خفّفي النار واغلي المزيج لـ10 دقائق حتى يكثف.
6- أضيفي الكزبرة المفرومة ونكّهي بالفلفل الأسود.
7- قشّري الدحي وقسميه إلى أنصاف، ثم أضيفيه إلى مزيج الطماطم وضعي الغطاء.
8- اطهي المزيج لخمس دقائق حتى تتداخل النكهات.. ثم قدمي الطبق ساخنًا.. وصحتين.