دحي مسلوق بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 11:43 صباحا

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير دحي مسلوق بالطماطم، لتعديها على الفطور، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات
دحي مسلوق – 8‏
زيت زيتون – ملعقتان كبيرتان
ثوم مهروس – ملعقة صغيرة
بصل حجم متوسط، مفروم – 2‏
كزبرة مجففة – ملعقتان صغيرتان
ملح – نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود - ملعقة صغيرة
بزار – نصف ملعقة كبيرة
فلفل أحمر، مفروم – 2‏
زنجبيل، مفروم – ملعقتان كبيرتان
طماطم حجم متوسط مفرومة – 500 غرام
ماء – ربع كوب

للتزيين:‏
كزبرة طازجة، مفرومة – نصف كوب

طريقة العمل
‏1-‏ في مقلاة على حرارة متوسطة، سخني الزيت وأضيفي الكزبرة المجففة.‏
‏2-‏ أضيفي البصل ثم نكّهي بالملح وقلّبي المزيج لـ10 دقائق.‏
‏3-‏ أضيفي الزنجبيل، الثوم والبزار، وقلّبي المكونات حتى تتداخل.‏
‏4-‏ زيدي الطماطم، الفلفل الأحمر، وملعقتين كبيرتين من الماء.‏
‏5-‏ خفّفي النار واغلي المزيج لـ10 دقائق حتى يكثف.‏
‏6-‏ أضيفي الكزبرة المفرومة ونكّهي بالفلفل الأسود.‏
‏7-‏ قشّري الدحي وقسميه إلى أنصاف، ثم أضيفيه إلى مزيج الطماطم وضعي الغطاء.‏
‏8-‏ اطهي المزيج لخمس دقائق حتى تتداخل النكهات.. ثم قدمي الطبق ساخنًا.. وصحتين.‏

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