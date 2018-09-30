ريش ضأن بالبصل

الريش الضأن المشوية من الأطباق الشهية والمغذية ويمكن طهيها بأكثر من طريقة أو تتبيلها وشيها على الفحم. نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لتحضيرها تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

2 كيلو جرام ريش ضاني

حبة بصل كبيرة مفرمة خشنًا

ملح وفلفل أسود

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

4 فصوص ثوم كبيرة مهروسة

2 ملعقة سمن

2 ملعقة زيت نباتي

1/2 كيلو جرام بصل قاورمة مقشر

حبتين بطاطا متوسطة مقطعة

بهارات لحم

أعواد زعتر أخضر

معدنوس مفري



طريقة التحضير

- في وعاء للطهي غير لاصق وعلى نار متوسطة ضعي ملعقتي سمن مع ملعقتي زيت ثم حمري قطع الريش حتى تأخذ لونًا بنيًا. ثم ضعي الريش في صينية فرن.

- في نفس وعاء الطهي ضعي ملعقة سمن مع البصل المفروم واتركيه ليصبح ذهبيًا. ثم أضيفي الثوم وقلبي دقيقة.

- أضيفي الطماطم واتركيها تغلي دقيقة واحدة وتبلي بالبهارات. ثم وزعيها فوق الريش الضاني واغمريها بالماء، وغطيها بورق ألمنيوم.

- رصي حول الريش البصل القاورمة والبطاطا.

- ضعيها في الفرن الساخن على 200 مئوية لمدة 35 – 45 دقيقة ثم أضيفي الملح والفلفل.

- اتركيها 40 دقيقة أخرى أو حتى تنضج الريش. انزعي ورق الألمنيوم.

- ضعيها تحت الشواية لمدة دقيقتين ثم أشعلي قطعة فحم وضعيه بجانب الصينية وغطي بورق الألمنيوم. ثم اتركيها حتى تهدأ حرارتها وتتجانس.

- زيني بأعواد الزعتر والمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.

