كعكة النسكويك

كعكة النسكويك من أنواع الكيك الهشة والخفيفة والتي تصلح للتقديم كالجاتوه.. تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

2 كوب دقيق

بيضتان

كوب سكر

3/4 كوب زيت

3 ملعقة كبيرة شوكولاتة نسكويك بودر

ملعقة كبيرة كاكاو بودر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

كوب حليب سائل

للزينة

كوب كريمة شوكولاتة

3 ملاعق نسكويك بودر

لوز شرائح



طريقة التحضير

- في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واخلطي جيدًا.

- أضيفي الحليب مع الخلط ثم النسكويك والكاكاو، واستمري بالخفق حتى تحصلي على خليط ناعم غني بالشوكولاتة. ثم إحفظي كوبًا متوسطًا من الخليط جانبًا.

- اخفقي البيض والفانيليا جيدًا ثم أضيفي باقي الخليط مع البيض واخفقي جيدًا.

- أنخلي الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا وأضيفيه بالتدريج علي خليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشب لتحصلي على قوام كريمي للكيك.

- اذا احتاج الأمر أضيفي ربع كوب حليب سائل حتى يكون القوام هشًا. ثم جهزي قالبا مدهونا بالزيت ورشة دقيق ثم صبي فيه خليط الكيك.

- اخبزي في فرن ساخن على 180 مئوية لمدة 40 – 45 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي، إذا خرج نظيفًا دل على النضج.

- اترك الكيك في الفرن بعد إطفائه واترك باب الفرن مفتوحًا قليلًا لمدة 10 دقائق حتى تهدأ.

- صبي كوب الشوكولاتة الذي وضعناه جانبًا واتركيها تبرد تمامًا.

- زيني بالكريمة وبودرة النسكويك وشرائح اللوز وتصبح الكعكة جاهزة للتقديم.

