كعكة النسكويك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 12:28 مساء

كعكة النسكويك من أنواع الكيك الهشة والخفيفة والتي تصلح للتقديم كالجاتوه.. تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «حياتك».
المكونات
2 كوب دقيق
بيضتان
كوب سكر
3/4 كوب زيت
3 ملعقة كبيرة شوكولاتة نسكويك بودر
ملعقة كبيرة كاكاو بودر
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
كوب حليب سائل
للزينة
كوب كريمة شوكولاتة
3 ملاعق نسكويك بودر
لوز شرائح

طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واخلطي جيدًا.
- أضيفي الحليب مع الخلط ثم النسكويك والكاكاو، واستمري بالخفق حتى تحصلي على خليط ناعم غني بالشوكولاتة. ثم إحفظي كوبًا متوسطًا من الخليط جانبًا.
- اخفقي البيض والفانيليا جيدًا ثم أضيفي باقي الخليط مع البيض واخفقي جيدًا.
- أنخلي الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا وأضيفيه بالتدريج علي خليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشب لتحصلي على قوام كريمي للكيك.
- اذا احتاج الأمر أضيفي ربع كوب حليب سائل حتى يكون القوام هشًا. ثم جهزي قالبا مدهونا بالزيت ورشة دقيق ثم صبي فيه خليط الكيك.
- اخبزي في فرن ساخن على 180 مئوية لمدة 40 – 45 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي، إذا خرج نظيفًا دل على النضج.
- اترك الكيك في الفرن بعد إطفائه واترك باب الفرن مفتوحًا قليلًا لمدة 10 دقائق حتى تهدأ.
- صبي كوب الشوكولاتة الذي وضعناه جانبًا واتركيها تبرد تمامًا.
- زيني بالكريمة وبودرة النسكويك وشرائح اللوز وتصبح الكعكة جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عربى
زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
العدد 149: الهدوء يعود إلى العاصمة ودمج «الميليشيات» وزيادة إنتاج النفط
ليبيا
تقرير.. ليلة سقوط عمالقة إنجلترا وإسبانيا في «وحل» الهزيمة
رياضة عالمية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي