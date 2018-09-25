كريم كراميل شهي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 03:31 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى الكريم كراميل الشهية لتعديها في طبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «احكي».
المكونات
2 كوب من الحليب
4 بيضات
نصف كوب سكر
4 باكو فانيليا
للكراميل:
كوب سكر
2 ملعقة كبيرة من المياه

طريقة التحضير
- في وعاء على نار متوسطة، تقومين بوضع السكر مع المياه لتحضير الكراميل، وتتركينها قليلاً مع التقليب قليلاً حتى يذوب السكر ويتغير لونه إلى اللون الأصفر الذهبي. - قومي بوضع الحليب مع البيض والفانيليا والسكر في الخلاط، ومزجها جيدًا.
- تحضير قوالب وضع الكريم كراميل، من الممكن أن تكون 4 أو 5 قوالب صغيرة.
- في وعاء بها ما يقرب من نصف كوب من المياه، يتم وضع قوالب الكريم كراميل، وفي كل قالب يتم وضع الكراميل في القاع، ثم إضافة مزيج الحليب والسكر بعد خلطه جيدًا.
- وضع صينية قوالب الكريم كراميل في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 160 درجة، ثم وضعه في الثلاجة ليبرد ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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