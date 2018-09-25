كريم كراميل شهي

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى الكريم كراميل الشهية لتعديها في طبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

2 كوب من الحليب

4 بيضات

نصف كوب سكر

4 باكو فانيليا

للكراميل:

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة من المياه



طريقة التحضير

- في وعاء على نار متوسطة، تقومين بوضع السكر مع المياه لتحضير الكراميل، وتتركينها قليلاً مع التقليب قليلاً حتى يذوب السكر ويتغير لونه إلى اللون الأصفر الذهبي. - قومي بوضع الحليب مع البيض والفانيليا والسكر في الخلاط، ومزجها جيدًا.

- تحضير قوالب وضع الكريم كراميل، من الممكن أن تكون 4 أو 5 قوالب صغيرة.

- في وعاء بها ما يقرب من نصف كوب من المياه، يتم وضع قوالب الكريم كراميل، وفي كل قالب يتم وضع الكراميل في القاع، ثم إضافة مزيج الحليب والسكر بعد خلطه جيدًا.

- وضع صينية قوالب الكريم كراميل في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 160 درجة، ثم وضعه في الثلاجة ليبرد ويصبح جاهزًا للتقديم.

