طاجن الكبد بدبس الرمان

الكبدة من اللحوم الغنية بالفيتامينات والحديد، لذلك عليك إدخالها بشكل دائم في وجباتك.

نقدم إليكِ اليوم طريقة إعدادها كطاجن بدبس الرمان، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

500 غرام كبدة شرائح منظفة

2 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة معجون الفلفل الحار بالطماطم

بصلة مفرومة

حبة طماطم مقطعة مكعبات

حبة بطاطا مقطعة مكعبات ومسلوقة نصف نضج

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود

4 ملاعق زيت زيتون

عصير ليمون

حبة فلفل أحمر حار مقطع

حبة فلفل رومي شرائح

حبة باذنجان شرائح طولية

ربع كوب ماء

التقديم

دبس الرمان ومعدنوس مفروم



طريقة التحضير

- تبلي الكبدة بالثوم المهروس والفلفل الأسود ثم سخني طاجن الفرن وقلبي الكبدة في الزيت الساخن حتى تتحمر قليلًا ثم ارفعيها من النار وهي نصف نضج لأنها ستكمل نضجها بالفرن.

- في نفس الزيت ضيفي البصل وحركي حتى يذبل ثم أضيفي الفليفلة الخضراء والحارة.

- ضيفي الصلصة الحارة وقلبي ثم مكعبات الطماطم والبهارات.

- ضيفي البطاطا والماء ثم الكبدة وعصير الليمون وضعي المقدار في الطاجن الساخن.

- اتركي الطاجن بالفرن حتى تنضج جميع المكونات

- اسكبي دبس الرمان وزيني بالفلفل الأخضر والحار ويصبح جاهزًا للتقديم.

