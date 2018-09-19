كفتة البطاطا

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة البطاطا الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لعائلتك من صنع يديكِ وفقًا لموقع «مطبخ سيدتي».

المكونات

5 – 6 حبات بطاطا مسلوقة

حبة بصل كبيرة مفرومة

3 فصوص من الثوم مفروم

3 ملاعق شبت

معدنوس مفروم ناعم

ملح وفلفل أسود مطحون

بيضتان

كوب بقسماط ناعم

رشة دقيق

كوبان من زيت نباتي للقلي



طريقة التحضير

- اهرسي البطاطا وأضيفي البصل والثوم والملح والفلفل والشبت والمعدنوس واخلطي جيدًا. ويمكنكِ وضعها في الكبة.

- شكلي الخليط كرات وضعيها في الدقيق ثم البيض والبقسماط.

- ضعيها في وعاء بالبراد ساعتين لترتاح وتتجانس.

- أخرجيها من البراد واقلي في الزيت الغزير ثم ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.

