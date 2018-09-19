كفتة البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 03:19 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة البطاطا الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لعائلتك من صنع يديكِ وفقًا لموقع «مطبخ سيدتي».
المكونات
5 – 6 حبات بطاطا مسلوقة
حبة بصل كبيرة مفرومة
3 فصوص من الثوم مفروم
3 ملاعق شبت
معدنوس مفروم ناعم
ملح وفلفل أسود مطحون
بيضتان
كوب بقسماط ناعم
رشة دقيق
كوبان من زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير
- اهرسي البطاطا وأضيفي البصل والثوم والملح والفلفل والشبت والمعدنوس واخلطي جيدًا. ويمكنكِ وضعها في الكبة.
- شكلي الخليط كرات وضعيها في الدقيق ثم البيض والبقسماط.
- ضعيها في وعاء بالبراد ساعتين لترتاح وتتجانس.
- أخرجيها من البراد واقلي في الزيت الغزير ثم ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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