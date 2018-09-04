كبدة بالردة

الكبدة من اللحوم التي تحتوي على نسبة بروتينات وحديد كبيرة لذلك نقدم إليك طريقة تحضير الكبدة بالردة لتعديها في مطبخك وفقا لموقع «التحرير».

المكونات

كيلو كبدة

كوبان ردة

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود

ملعقة كمون

ملعقة بودرة ثوم

ملعقتان فلفل أخضر مفروم

ملعقتان عصير ليمون

ملعقة خل

ملعقة خل



طريقة التحضير

- في إناء زجاجي قومي بخلط الفلفل المفروم مع الملح والفلفل والكمون والبودرة الثوم وعصير الليمون والخل.

- قلبيه جيدا وتبلي بها الكبدة لمدة ساعتين بعد مرور الوقت مرري شرائح الكبدة على الردة من الجانبين سخني الزيت جيدا وقومي بقلي الكبدة، رشي قليلا من المعدنوس على الكبدة وتصبح جاهزة للتقديم.

