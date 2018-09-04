كروكيت الدحي بالبقسماط

تعرفي معنا على طريقة تحضير كروكيت الدحي مع البقسماط الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

10 بيضات

ملح

ماء للسلق

زيت للقلي

للتغطية

دقيق

بقسماط

2 بيضة

ربع كوب حليب

رشة فلفل أسود



طريقة التحضير

- يسلق البيض بالطريقة التقليدية في ماء مضاف إليه ملح.

- يغسل البيض بالماء البارد، ويقشر.

- يوضع البيض في بولة، ويضاف إليه الحليب والفلفل الأسود، ويخفق جيدًا.

- يغمس البيض المسلوق في الدقيق، ثم في خليط الحليب، ثم في البقسماط وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

- يوضع زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن.

- يقلى البيض في الزيت، ويقلب حتى يكتسب اللون الذهبي.

- يرفع البيض على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد ويصبح جاهزًا للتقديم.

