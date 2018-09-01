حضري حمص الشام كالمحترفات

نقدم إليك طريقة تحضير حمص الشام الشهي مثلما يقدم في المطاعم لتعديه في مطبخك كالمحترفات، وذلك وفقا لموقع «احكي».

المكونات

250 جرام حمص

بصلة كبيرة

ملح

كمون

شطة حسب الرغبة

حبة طماطم كبيرة

ليمون



طريقة التحضير

- انقعي الحمص في الماء لمدة 3 ساعات حتى يصبح أطرى ويمكن سلقه.

- ضعي الحمص بعد ذلك في وعاء مع كمية من الماء تكفي لتغطيته بعد أن تغلي، وقومي بغليه على النار.

- في نفس الوقت اغلي كمية أخرى من الماء مساوية لما وضعتيه على الحمص لكن في قدر آخر.

- بعد الغليان تخلصي من الماء الموجود مع الحمص وضيفي الكمية الأخرى من الماء المغلي.

-اتركي الحمص يغلي ثم ضيفي الكمون والبصل والطماطم المقطعة أرباع، واجعلي النار هادئة واتركيه حتى ينضج. إذا لاحظتي كمية الماء، ضيفي مزيد لكن احرصي أن يكون ماء ساخن.

- قبل النضج مباشرة ضيفي الملح، وحين يصبح طري قدمي حمص الشام في أكواب مع الماء الخارج منه والشطة والليمون.

