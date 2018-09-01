الموز للعناية بالبشرة الدهنية

يحتوي الموز على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يعمل على ترطيب البشرة وإعادة نضارتها والعناية بها خاصة البشرة الدهنية والتي تحتاج عناية فائقة خاصة في فصل الصيف لذلك نقدم إليك قناع الموز والعسل للحفاظ على جمال بشرتك الدهنية تعرفي معنا على طريقة تطبيقه واحرصي على المداومة على استخدامه مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.



الموزمع العسل:

- العسل يرطب البشرة ويفتح المسام أيضا، عليك عمل عجينةٍ من الموزوإضافة ملعقةٍ كبيرةٍ من العسل في ذلك ووضع هذه العجينة على الوجه والرقبة، ولكن عليك غسل البشرة الدهنية بالماء قبل وضعها لتكون بمثابة فركٍ للبشرة وتوضع على الوجه لمدة 10 دقائق ثم تشطف بالماء.

