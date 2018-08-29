حضري الجبن الأسطنبولي في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 12:21 مساء

الجبنة الاسطنبولي من أشهى أنواع الجبن وأكثرها إقبالًا من الكبار والصغار.. لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في منزلك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 لتر حليب سائل كامل الدسم
نصف كوب خل أبيض
2 حبة فلفل حار مقطع صغير
4 ملاعق كبيرة حليب بودرة
2 ملعقة كبيرة ملح
علبة زبادي

طريقة التحضير
- نحضر إناء كبير نضع فيه الحليب، والزبادي، والحليب البودرة، ثم نقلب جميع المكونات جيدًا حتى تذوب الزبادي والحليب البودرة في الحليب السائل، ويتكون لدينا خليط سائل.
- نضع الإناء على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي.
- بمجرد غليان الخليط ، نضيف الخل، ونقلب حتى يقطع اللين ويفصل القريش عن الشرش.
- نرفع الإناء من على النار، ونصفيه تمامًا من السوائل بمصفاة، حتى نحصل على جبنه قريش جافة من السوائل.
- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع فيه الجبن القريش، وشرائح الفلفل، والملح، ونقوم بضرب المكونات حتى نحصل على خليط ناعم.
- نحضر قالب تخزين الجبن، ونضع فيه الخليط الناعم من الخلاط، ونتركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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