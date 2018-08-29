حضري الجبن الأسطنبولي في منزلك

الجبنة الاسطنبولي من أشهى أنواع الجبن وأكثرها إقبالًا من الكبار والصغار.. لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في منزلك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 لتر حليب سائل كامل الدسم

نصف كوب خل أبيض

2 حبة فلفل حار مقطع صغير

4 ملاعق كبيرة حليب بودرة

2 ملعقة كبيرة ملح

علبة زبادي



طريقة التحضير

- نحضر إناء كبير نضع فيه الحليب، والزبادي، والحليب البودرة، ثم نقلب جميع المكونات جيدًا حتى تذوب الزبادي والحليب البودرة في الحليب السائل، ويتكون لدينا خليط سائل.

- نضع الإناء على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي.

- بمجرد غليان الخليط ، نضيف الخل، ونقلب حتى يقطع اللين ويفصل القريش عن الشرش.

- نرفع الإناء من على النار، ونصفيه تمامًا من السوائل بمصفاة، حتى نحصل على جبنه قريش جافة من السوائل.

- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع فيه الجبن القريش، وشرائح الفلفل، والملح، ونقوم بضرب المكونات حتى نحصل على خليط ناعم.

- نحضر قالب تخزين الجبن، ونضع فيه الخليط الناعم من الخلاط، ونتركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة وتصبح جاهزة للتقديم.

