كرات اللحم بالصلصة

تعرفي عنا على طريقة تحضير كرات اللحم الشهية مع الصلصة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوبان بقسماط مطحون
3 ثمرات طماطم مفرومة
3 ثمرات بصل مبشور
3 ملاعق كبيرة زيت
بيضة
ملح
فلفل أسود مطحون
معدنوس مفروم ناعمًا
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
طريقة التحضير
- في بولة متوسطة الحجم اخلطي اللحم المفروم والبقسماط والبيض والبصل والمعدنوس والملح والقرفة والفلفل الأسود جيدًا.
- قومي بتشكيل مزيج اللحم إلى كرات متوسطة الحجم.
- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.
- ضعي كرات اللحم في الزيت الساخن وقلبيها لتتحمر قليلاً ثم صعي الطماطم والقليل من الماء تدريجيًا وقلبي ثم اتركي المزيج لمدة من 15 - 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.