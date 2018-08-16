كرات اللحم بالصلصة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 12:09 مساء

تعرفي عنا على طريقة تحضير كرات اللحم الشهية مع الصلصة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوبان بقسماط مطحون
3 ثمرات طماطم مفرومة
3 ثمرات بصل مبشور
3 ملاعق كبيرة زيت
بيضة
ملح
فلفل أسود مطحون
معدنوس مفروم ناعمًا
1/2 ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة الحجم اخلطي اللحم المفروم والبقسماط والبيض والبصل والمعدنوس والملح والقرفة والفلفل الأسود جيدًا.
- قومي بتشكيل مزيج اللحم إلى كرات متوسطة الحجم.
- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.
- ضعي كرات اللحم في الزيت الساخن وقلبيها لتتحمر قليلاً ثم صعي الطماطم والقليل من الماء تدريجيًا وقلبي ثم اتركي المزيج لمدة من 15 - 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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