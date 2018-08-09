البرياني العراقي

إن كنتِ من هواة تحضير البرياني على الطريقة العراقية، وتحديدًا مع البازلاء والجزر والبطاطس، فإليكِ هذه الطريقة السهلة، بحسب موقع «ليالينا».
المقادير:
- أربعة أكواب من الأرز البسمتي.
- كوبان من قطع الدجاج أو اللحم المخلي من العظم.
- كوب من الجزر المبشور.
- كوب من البازلاء.
- كوب من قطع البطاطس.
- كوب من البصل المفروم.
- ربع كوب من الثوم المهروس.
- ربع كوب من الزنجبيل المهروس.
- نصف كوب من النعناع المفروم.
- نصف كوب من الكزبرة المفرومة.
- كوبان من البصل المكرمل.
- كوب من الزبيب والمكسرات.
بهارات البرياني:
- كوب من اللبن الزبادي أو كريمة الطبخ.
- نصف كوب من صلصة البندورة.
- زعفران منقوع بماء الورد.
- شرائح بيض مسلوق.
الطريقة:
- اقلي البصل والثوم والزنجبيل والبهارات والصلصة واللبن الزبادي والخضراوات واللحم أو الدجاج معًا حتى يتكوّن لديكِ مرق لزج.
- اسلقي الأرز، ومن ثم ضعي طبقة منه في قاع القدر، وبعد ذلك ضعي طبقة من مزيج اللحم والمرق والخضراوات، ومن ثم طبقة من الزبيب والمكسرات والبصل المكرمل، وبعد ذلك طبقة من الكزبرة والنعناع المفروم، وكرري العملية مجددًا حتى تنتهي من الطبقات كلها.
- اتركي القدر على النار مدة نصف ساعة فقط بعد أن ترشي الوجه بالزعفران المنقوع بماء الورد.
- اسكبي المزيج بعد ذلك، وقدميه مع اللبن الزبادي وضعي فوقه شرائح البيض المسلوق، وزينيه بالبصل المكرمل والكزبرة والنعناع.