البرياني العراقي

البرياني العراقي (أرشيفية)

إن كنتِ من هواة تحضير البرياني على الطريقة العراقية، وتحديدًا مع البازلاء والجزر والبطاطس، فإليكِ هذه الطريقة السهلة، بحسب موقع «ليالينا».

المقادير:

- أربعة أكواب من الأرز البسمتي.

- كوبان من قطع الدجاج أو اللحم المخلي من العظم.

- كوب من الجزر المبشور.

- كوب من البازلاء.

- كوب من قطع البطاطس.

- كوب من البصل المفروم.

- ربع كوب من الثوم المهروس.

- ربع كوب من الزنجبيل المهروس.

- نصف كوب من النعناع المفروم.

- نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

- كوبان من البصل المكرمل.

- كوب من الزبيب والمكسرات.

بهارات البرياني:

- كوب من اللبن الزبادي أو كريمة الطبخ.

- نصف كوب من صلصة البندورة.

- زعفران منقوع بماء الورد.

- شرائح بيض مسلوق.