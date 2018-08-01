الطبيخ المليحي

من المطبخ السوري نقدم لك اليوم طريقة تحضير الطبيخ المليحي، فتعرفي على الوصفة وفق «أكلات».

المقادير

3 دجاجات

2 كيلو غرام من البرغل الخشن

حبتان من البصل

4 حبات طماطم

5 كيلو غرام لبن روب (لبن زبادي)

200 غرام سمن