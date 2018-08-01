من المطبخ السوري نقدم لك اليوم طريقة تحضير الطبيخ المليحي، فتعرفي على الوصفة وفق «أكلات».
المقادير
3 دجاجات
2 كيلو غرام من البرغل الخشن
حبتان من البصل
4 حبات طماطم
5 كيلو غرام لبن روب (لبن زبادي)
200 غرام سمن
الطريقة
نضع البرغل في طنجرة ضغط مع 4 لتر من الماء وقليل من الملح.
نضعه على نار متوسطة الحرارة لمدة ساعة.
نقطع البصل مع قليل من زيت الزيتون ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي ونضع الدجاج المقطع سابقًا ونقلبه ثم نضع لتر من الماء والطماطم المقطعة.
بعد أن ينضج الدجاج نضع فوقه اللبن المخفوق مسبقًا ونحركه حوالي خمس دقائق حتى يغلي ثم نرفعه عن النار.
نضع البرغل المطبوخ في طاجين كبير ونضع عليه السمن ونحركه بملعقة كبيرة ثم نضع عليه الدجاج ونصب فوقه المرقة حسب الرغبة وصحتين وعافية.