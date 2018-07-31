سلطة ورق العنب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 02:25 مساء

يستخدم ورق العنب لصنع المحشي كما هو معروف في معظم البلاد العربية، لكنه أيضا يستخدم لإعداد السلطات.

وإليك اليوم وصفة سلطة ورق العنب التي ستسمتع عائلتك بها، وفق «إل عربية».

المقادير
500 غرام ورق عنب مقطع
3 طماطم، مقطع
3 بصلة كبيرة مبشورة
4 كوب برغل منقوع
1 مكعب مرق دجاج
1 ملعقة كبيرة دبس الرمان
1 3/4 كوب زيت زيتون
1 ملعقة صغيره بهارات مشكلة
ملح حسب الذوق
1 كوب ماء ساخن

طريقة التحضير
ضعي البصل مع الزيت على النار حتى يشقر لونه.
أضيفي الطماطم واتركيها لمدة دقيقتين، ثم يضاف ورق العنب المقطع مربعات ويقلب.
يضاف البرغل ومكعب المرق والبهارات ويترك ثلاث المزيج دقائق على النار.
أضيفي الماء وحركي المزيج ثم اتركيه لمدة عشرة دقائق على النار.
أضيفي عصير الليمون ودبس الرمان وقلبي المزيج، ثم اتركيه يبرد قليلاً وقدميه.

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