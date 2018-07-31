سلطة ورق العنب

يستخدم ورق العنب لصنع المحشي كما هو معروف في معظم البلاد العربية، لكنه أيضا يستخدم لإعداد السلطات.

وإليك اليوم وصفة سلطة ورق العنب التي ستسمتع عائلتك بها، وفق «إل عربية».

المقادير

500 غرام ورق عنب مقطع

3 طماطم، مقطع

3 بصلة كبيرة مبشورة

4 كوب برغل منقوع

1 مكعب مرق دجاج

1 ملعقة كبيرة دبس الرمان

1 3/4 كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيره بهارات مشكلة

ملح حسب الذوق

1 كوب ماء ساخن