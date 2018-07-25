رقاق باللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 10:59 صباحا

إليك طريقة تحضير رقاق باللحم المفروم من المطبخ المصري، فتعرفي على المكونات والمقادير والوصفة، حسب «سوبر ماما».

المقادير:
12 شريحة رقاق
5 ملاعق زبد
2 كوب مرقة دجاج
ملعقة صلصة
¼ كيلوغرام لحم مفروم
بصلة صغيرة
2 ثوم مفروم
كراث
½ ملعقة صغيرة قرفة

الطريقة:
على النار، ضعي الزيت والزبد ثم أضيفي البصل والكراث، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى ينضج اللحم.
في وعاء آخر، ضعي مرقة الدجاج ثم أضيفي الصلصة والزبد وقلبي جيدًا.
ضعي الرقاق في خليط المرقة ثم ضعيه في صينية، ضعي 6 طبقات من الرقاق ثم أضيفي اللحم المفروم، ثم ضعي 6 طبقات الرقاق الأخرى.
ادهني السطح بالزبد، وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 250 درجة مئوية ثم 20 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

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