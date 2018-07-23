فطيرة باللحم المفروم والبصل

نقدم إليك طريقة تحضير الفطيرة باللحم المفروم من المطبخ الأوربي لتعديها في مطبخك وفقــًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب كبير دقيق أبيض

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/3 كوب كبير زبدة أو سمن

4 ملاعق كبيرة ماء بارد

الحشو

1/2 كوب كبير طماطم مقطعة

1/2 كوب كبير بصل مقطع

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

1/3 كوب كبير دقيق أبيض

1/2 ملعقة صغيرة زعتر

كوب كبير شوربة لحم

كوب كبير جزر و بسلة مقطعة

2 كوبان كبيران من لحم مفروم



طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم يخلط كل من الدقيق و الملح.

- يوضع الدقيق في بولة المضرب الكهربائي ثم تضاف إليه الزبدة و يخلط المزيج لمدة دقيقتين.

- نضع الماء البارد على مزيج الدقيق و الزبدة و نخلط بالمضرب مرة أخرى.

- نقوم بتشكيل العجين باليد على شكل كرة حتى نحصل على كرتين ثم نضعها على طاولة المطبخ و بها القليل من الدقيق.

- تفرد العجينة بالنشابة يمينا و يسارا ، و فوق و أسفل حتى الحصول على شكل دائرة متساوية الأطراف.

- في مقلاة على نار متوسطة نضع اللحم و البصل ثم يتبل اللحم بالزعتر و الملح و يقلب المزيج جيدًا ثم تترك حتى تنضج.

- نزيل أي دهون أو زيت متبق من اللحم و نلقيها خارجًا بواسطة ملعقة ويضاف الجزر و البسلة و شوربة اللحم على اللحم المفروم في المقلاة و يقلب حتى ينضج المزيج.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.

-نضع العجين في صينية مستديرة حسب حجم العجين.

- ثم نضع مزيج اللحم بها و نغطيها بالعجينة الأخرى و نضغط على الأطراف حتى تلتصق ببعضها.

- نضع الفطيرة في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تمامًا و تصبح جاهزة للتقديم.

