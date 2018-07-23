فطيرة باللحم المفروم والبصل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 03:58 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير الفطيرة باللحم المفروم من المطبخ الأوربي لتعديها في مطبخك وفقــًا لموقع «شملولة».
المكونات
كوب كبير دقيق أبيض
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/3 كوب كبير زبدة أو سمن
4 ملاعق كبيرة ماء بارد
الحشو
1/2 كوب كبير طماطم مقطعة
1/2 كوب كبير بصل مقطع
3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن
1/3 كوب كبير دقيق أبيض
1/2 ملعقة صغيرة زعتر
كوب كبير شوربة لحم
كوب كبير جزر و بسلة مقطعة
2 كوبان كبيران من لحم مفروم

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم يخلط كل من الدقيق و الملح.
- يوضع الدقيق في بولة المضرب الكهربائي ثم تضاف إليه الزبدة و يخلط المزيج لمدة دقيقتين.
- نضع الماء البارد على مزيج الدقيق و الزبدة و نخلط بالمضرب مرة أخرى.
- نقوم بتشكيل العجين باليد على شكل كرة حتى نحصل على كرتين ثم نضعها على طاولة المطبخ و بها القليل من الدقيق.
- تفرد العجينة بالنشابة يمينا و يسارا ، و فوق و أسفل حتى الحصول على شكل دائرة متساوية الأطراف.
- في مقلاة على نار متوسطة نضع اللحم و البصل ثم يتبل اللحم بالزعتر و الملح و يقلب المزيج جيدًا ثم تترك حتى تنضج.
- نزيل أي دهون أو زيت متبق من اللحم و نلقيها خارجًا بواسطة ملعقة ويضاف الجزر و البسلة و شوربة اللحم على اللحم المفروم في المقلاة و يقلب حتى ينضج المزيج.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.
-نضع العجين في صينية مستديرة حسب حجم العجين.
- ثم نضع مزيج اللحم بها و نغطيها بالعجينة الأخرى و نضغط على الأطراف حتى تلتصق ببعضها.
- نضع الفطيرة في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تمامًا و تصبح جاهزة للتقديم.
 

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