طرب مشوي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 01:40 مساء

الطرب نوع من أنواع المشويات التي تقدم في المطاعم نقدم إليك اليوم طريقة إعدادها في مطبخك لتعديه كالمحترفات تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو لحم مفروم
2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون
ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة سماق
رشة جوزة الطيب مطحون
منديل خروف
معدنوس مفروم للتزيين
للشوي
أسياخ خشبية
فحم

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة، نضع البصل المفروم، ونرش عليه قليلا من الملح نصفي البصل المفروم من الماء جيداً حتى يصبح مثل التفل، ونضع ماء البصل في وعاء جانباً.
- في بولة غويطة، نضع اللحم المفروم ونضيف إليه البصل، ونتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والسماق والحبهان، ونخلطهم جيداً.
- نقطع منديل الخروف مربعات متساوية ثم نشكل اللحم المفروم أصابع متساوية مع تبليل اليد بماء البصل قبل وأثناء التشكيل.
- نضع الكفتة في المنديل، ونلفها على هيئة رول أو مثل المحشي.
- يمكن التسوية بطريقتين .. الأولى هي نغز الأسياخ الخشبية في الطرب، ووضعه على الفحم أو على الشواية الكهربائية.
- نقلب الطرب على جانبيه لمدة 10 - 15 دقيقة وحتى يحمر وينضج.
- الطريقة الثانية للتسوية نضع الطرب في صينية، ونغطيه بإحكام ثم نرفع الطرب على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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