أرز بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 01:55 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير الأرز مع الخضار لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة وذلك وفقا لموقع "فتافيت".
المكونات
2 كوب كبير أرز بني مسلوق
كوب كبير بسلة مسلوقة
كوب كبير خيار مقطع
1/2 كوب كبير فجل أحمر مقطع
1/2 كوب كبير طماطم شيري أرباع
1/2 كوب كبير ذرة صفراء
1/4 كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملح ( حسب الرغبة )
فلفل أسود

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة الحجم يوضع الأرز ويضاف الخيار و الفجل و الطماطم و البسلة و الذرة الى الأرز و يقلب برفق.
- نضع زيت الزيتون و عصير الليمون على السلطة و يقلب المزيج حتى تختلط المكونات ببعضها.
- تتبل السلطة بالملح و الفلفل الأسود و تقلب مرة أخرى وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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