أرز بالخضار

نقدم إليك طريقة تحضير الأرز مع الخضار لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة وذلك وفقا لموقع "فتافيت".

المكونات

2 كوب كبير أرز بني مسلوق

كوب كبير بسلة مسلوقة

كوب كبير خيار مقطع

1/2 كوب كبير فجل أحمر مقطع

1/2 كوب كبير طماطم شيري أرباع

1/2 كوب كبير ذرة صفراء

1/4 كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح ( حسب الرغبة )

فلفل أسود



طريقة التحضير

- في بولة متوسطة الحجم يوضع الأرز ويضاف الخيار و الفجل و الطماطم و البسلة و الذرة الى الأرز و يقلب برفق.

- نضع زيت الزيتون و عصير الليمون على السلطة و يقلب المزيج حتى تختلط المكونات ببعضها.

- تتبل السلطة بالملح و الفلفل الأسود و تقلب مرة أخرى وتصبح جاهزة للتقديم.

