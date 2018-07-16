مخلل الليمون

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير مخلل الليمون في مطبخك وفقا لموقع "أطيب طبخة".

المكونات

2 كيلو ليمون مغسول

1/8 كيلو فلفل أحمر حار

1/8 كيلو فلفل أخضر حار

كوب ونصف ملح خشن

1/2 كوب حبة البركة

1/4 كوب زيت

1/4 كوب خل



طريقة التحضير

- قطعي الليمون إلى أرباع دون أن تفصلي الأجزاء عن بعضها على نار عالية ضعي قدرا كبيرا مملوءا بالماء.

- ضعي الليمون به واتركيه يغلي لمدة خمس دقائق ليصبح أطرى قليلًا.

- أخرجي الليمون وصفيه جيدًا واحتفظي بماء السلق واضربي الفلفل الأحمر والأخضر مع كمية الملح وكوب من ماء سلق الليمون.

- احشي حبات الليمون بحبة البركة وقليل من خليط الفلفل، ورصي طبقة من الليمون المحشو ثم طبقة من خليط الفلفل والملح وهكذا.

- ضعي المتبقي من خليط الفلفل والملح مع المتبقي من ماء سلق الليمون وقلبي جيدًا ثم صبي الخليط في برطمان الليمون.

-أغلقي البرطمان جيدًا واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 أو 4 أيام ثم ابدئي في استعماله لكن ضعيه في الثلاجة بعد الفتح.

