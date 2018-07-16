تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير مخلل الليمون في مطبخك وفقا لموقع "أطيب طبخة".
المكونات
2 كيلو ليمون مغسول
1/8 كيلو فلفل أحمر حار
1/8 كيلو فلفل أخضر حار
كوب ونصف ملح خشن
1/2 كوب حبة البركة
1/4 كوب زيت
1/4 كوب خل
طريقة التحضير
- قطعي الليمون إلى أرباع دون أن تفصلي الأجزاء عن بعضها على نار عالية ضعي قدرا كبيرا مملوءا بالماء.
- ضعي الليمون به واتركيه يغلي لمدة خمس دقائق ليصبح أطرى قليلًا.
- أخرجي الليمون وصفيه جيدًا واحتفظي بماء السلق واضربي الفلفل الأحمر والأخضر مع كمية الملح وكوب من ماء سلق الليمون.
- احشي حبات الليمون بحبة البركة وقليل من خليط الفلفل، ورصي طبقة من الليمون المحشو ثم طبقة من خليط الفلفل والملح وهكذا.
- ضعي المتبقي من خليط الفلفل والملح مع المتبقي من ماء سلق الليمون وقلبي جيدًا ثم صبي الخليط في برطمان الليمون.
-أغلقي البرطمان جيدًا واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 أو 4 أيام ثم ابدئي في استعماله لكن ضعيه في الثلاجة بعد الفتح.