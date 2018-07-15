كيكة إسفنجية خفيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 04:50 مساء

إذا كنت تتبعين نظاما غذائيا وتبحثين عن بدائل لتناول الحلويات منخفضة السعرات الحرارية، فإليك وصفة الكيك الإسفنجي لايت (الخفيف).
أعديها في مطبخك بإضافة الفواكه أو الحشو المحبب إليك.. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «احكي».
المكونات
كوب ونصف دقيق
3/4 كوب سكر دايت
3/4 كوب حليب زبادي خالي الدسم
1/3 كوب زيت
1/4 كوب عصير برتقال بدون سكر
ملعقة صغيرة بشر ليمون
بيضة كبيرة الحجم
2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1/2 ملعقة فانيليا
1/2 ملعقة ملح بشر برتقالة

طريقة التحضير
-ادهني صينية بالزيت وغلفيها بورق الزبدة وسخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- في بولة ضعي الدقيق المنخول مع البيكينج باودر والملح وقلبي المزيج جيدًا. 3-وفي بولة أخرى، ضعي البيض والفانيليا والسكر واخفقيهم بالمضرب الكهربائي ثم ضيفي الزيت واستمري بالخفق ليصبح المزيج خفيفا وذا لون فاتح.
- ضيفي عصير البرتقال وبشر البرتقال الناعم والزبادي واخفقي مجددًا ثم ضيفي خليط الدقيق تدريجيًا على المزيج الجاف وقلبي بملعقة بهدوء حتى تحصلي على خليط ناعم. - صبي خليط الكيك في الصينية وضعيها في الفرن الساخن لمدة من 35 إلى 45 دقيقة حتى تنضج وأخرجيها لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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