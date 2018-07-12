كبدة بانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 03:33 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكبدة البانية وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي و فوائدها الغذائية المتعددة وذلك وفقا لموقع «احكي».
المكونات
1/2 كيلو بانيه
2 ملعقة بقسماط أو ردة
2 ملعقة كبيرة دقيق
بصلة متوسطة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
بهارات ملح كمون
عصير ليمون

طريقة التحضير
- في وعاء قطعي الكبدة شرائح متوسطة السمك وتبليها بالملح والثوم والبصل المفروم وعصير الليمون والبهارات واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.
- اخلطي الردة أو البقسماط مع الدقيق واخرجي الكبدة من التتبيلة وضعيها في خليط الدقيق.
- جهزي صينية فرن بورق الزبدة وضع شرائح الكبدة بها وادخليها فرنا ساخنا حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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