كبدة بانية

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكبدة البانية وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي و فوائدها الغذائية المتعددة وذلك وفقا لموقع «احكي».

المكونات

1/2 كيلو بانيه

2 ملعقة بقسماط أو ردة

2 ملعقة كبيرة دقيق

بصلة متوسطة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

بهارات ملح كمون

عصير ليمون



طريقة التحضير

- في وعاء قطعي الكبدة شرائح متوسطة السمك وتبليها بالملح والثوم والبصل المفروم وعصير الليمون والبهارات واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.

- اخلطي الردة أو البقسماط مع الدقيق واخرجي الكبدة من التتبيلة وضعيها في خليط الدقيق.

- جهزي صينية فرن بورق الزبدة وضع شرائح الكبدة بها وادخليها فرنا ساخنا حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

