كبدة بانية

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكبدة البانية وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي و فوائدها الغذائية المتعددة وذلك وفقا لموقع «احكي».
المكونات
1/2 كيلو بانيه
2 ملعقة بقسماط أو ردة
2 ملعقة كبيرة دقيق
بصلة متوسطة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
بهارات ملح كمون
عصير ليمون
طريقة التحضير
- في وعاء قطعي الكبدة شرائح متوسطة السمك وتبليها بالملح والثوم والبصل المفروم وعصير الليمون والبهارات واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.
- اخلطي الردة أو البقسماط مع الدقيق واخرجي الكبدة من التتبيلة وضعيها في خليط الدقيق.
- جهزي صينية فرن بورق الزبدة وضع شرائح الكبدة بها وادخليها فرنا ساخنا حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.