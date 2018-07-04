كعكة السينابون و التفاح

نقدم إليكِ طريقة تحضير كعكة شهية من القرفة و التفاح لتعديها على مائدتك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع "شملولة".

المكونات

3 أكواب (دقيق

¾ كوب حليب دافئ

¼ كوب سكر

¼ كوب زبد ذائب

2 بيضة كبيرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

½ ملعقة صغيرة ملح

الحشو

6 ثمرات تفاح مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

½ كوب سكر أبيض

¼ كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة زبدة في درجة حرارة الغرفة

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة ملح

الصوص الأبيض للحلويات



طريقة التحضير

- في وعاء كبير، ضعي الحليب والخميرة والسكر، وقلبي، ثم اتركيه في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 دقيقة.

- في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح، وقلبي و أضيفي البيض والفانيليا إلى خليط الحليب، وقلبي جيدًا.

- أضيفي الدقيق، واعجني بيديكِ حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة وغطي الوعاء بفوطة نظيفة، ثم اتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة.

- على نار متوسطة، أذيبي الزبد، ثم أضيفي التفاح والسكر بنوعيه والملح والقرفة، وقلبي جيدًا.

- غطي القدر، واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 25 دقيقة.

- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية وافردي العجين على شكل مستطيل رقيق السُمك، ثم افردي خليط الحشو حتى يُغطي العجين.

- قطعي العجين إلى 4 مستطيلات متساوية الحجم، ثم لفي المستطيل الأول كالرول.

0 ضعي الرول الأول على طرف المستطيل الثاني، ثم لفيه كرري هذه الخطوات حتى تحصلي على حجم السينابون، ثم ضعيه في صينية (مقاس 20 سم) مدهونة بالزبد.

- غطي الصينية بفوطة نظيفة، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 60 دقيقة، ثم أخرجيها واتركيها تبرد قليلًا، ثم زينيها بالصوص الأبيض وتصبح جاهزة للتقديم.

