طاجين خضراوات بالفرن

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير طاجين الخضراوات المشكَّلة بالفرن وأعديه في مطبخكِ واستمتعي بفوائده المتعددة لبناء الجسم وتقويته وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
3 ثمرات كوسة.
2 باذنجان.
2 بطاطا.
2 جزر.
بصل.
ثمرة فلفل أحمر.
ثمرة فلفل أخضر.
ملح.
ثوم بودرة.
زيت زيتون.
بابريكا.
أوريغانو.
طريقة التحضير
- قطعي الكوسة والباذنجان والبطاطا والبصل والجزر والفلفل الأخضر والأحمر.
- وزعي الخضار في صينية فرن مغلفة بورق قصدير.
- اسكبي زيت الزيتون ثم نكهي بالملح والثوم بودرة والبابريكا والأوريغانو.
- قلبي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
- أدخلي الصينية فرنًا محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لنحو 25 دقيقة حتى ينضج الخضار تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.