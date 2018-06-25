طاجين خضراوات بالفرن

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير طاجين الخضراوات المشكَّلة بالفرن وأعديه في مطبخكِ واستمتعي بفوائده المتعددة لبناء الجسم وتقويته وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 ثمرات كوسة.

2 باذنجان.

2 بطاطا.

2 جزر.

بصل.

ثمرة فلفل أحمر.

ثمرة فلفل أخضر.

ملح.

ثوم بودرة.

زيت زيتون.

بابريكا.

أوريغانو.



طريقة التحضير

- قطعي الكوسة والباذنجان والبطاطا والبصل والجزر والفلفل الأخضر والأحمر.

- وزعي الخضار في صينية فرن مغلفة بورق قصدير.

- اسكبي زيت الزيتون ثم نكهي بالملح والثوم بودرة والبابريكا والأوريغانو.

- قلبي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

- أدخلي الصينية فرنًا محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لنحو 25 دقيقة حتى ينضج الخضار تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

