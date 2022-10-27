البنتاغون: روسيا خطر والصين تمثل «التحدي الأساسي» لنا

القاهرة - بوابة الوسط

حددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) موقفها من كل من التهديدات التي تمثلها كل من «روسيا والصين وكوريا الشمالية»، في وثيقة إستراتيجية صدرت اليوم الخميس.

وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني أن الصين «مثل التحدي الأساسي والأكثر منهجية، في حين أن روسيا تشكل تهديدات خطيرة للمصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة في الخارج وفي الوطن»، حسب وكالة «فرانس برس».

كما حذر البنتاغون في استراتيجيته النووية الجديدة من أن تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية سيعني نهاية نظام بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في هذه الوثيقة إن «أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون مرفوضاـ وسيؤدي الى نهاية هذا النظام. ليس هناك أي سيناريو يستطيع نظام كيم أن يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى».