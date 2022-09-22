تجمّع انتخابي لائتلاف اليمين الإيطالي في روما قبيل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم ائتلاف الأحزاب اليمينية في إيطاليا، والذي يرجح أن يحقق فوزًا بسهولة في الانتخابات التشريعية، الأحد، تجمعًا انتخابيًا مشتركًا، الخميس، في روما في ختام حملة قد توصل إلى السلطة معجبة سابقة بالدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني.

وبعد تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغًا لتمويل تعافي إيطاليا بعد الجائحة، يتوقّع أن يصبح مصير الإيطاليين في أيدي جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» (فراتيلي ديتاليا) ذي الجذور الفاشية. ويتابع الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية الإيطالية عن كثب بعدما فاز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية السويدية، إذ قد تُصبح ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة أول حكومة يمينية متشددة في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

ويضم الائتلاف اليميني حزب «إخوة إيطاليا» (فراتيلي ديتاليا) ذا الجذور الفاشية وحزب «الرابطة» المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، و«فورتسا إيطاليا» بزعامة سيلفيو برلوسكوني. ويتوقّع أن يحصل الائتلاف على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، متقدّمًا بسهولة على الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بزعامة إنريكو ليتا والذي فشل في تحقيق وحدة بين الوسط واليسار.

واستحضرت ميلوني اقتباسًا للمهاتما غاندي في تغريدة نشرتها، الأربعاء، وأرفقتها بصورة تظهر فيها وهي تقوم بعلامة النصر بإصبعين. وكتبت «كان غاندي يقول في البداية يتجاهلونك، ثم يشوهون سمعتك، بعدها يحاربونك. وفي النهاية، تفوز».

توقعات بفوز اليمين في الانتخابات الإيطالية

ويمكن الاستناد إلى آخر الاستطلاعات التي نُشرت لتوقّع نسب الفوز في الانتخابات التشريعية، علمًا أن إجراء الاستطلاعات يتوقّف في الأسبوعين السابقين للاقتراع. وترجح الاستطلاعات حصول «إخوة إيطاليا» على ما يتراوح بين 24 و25% من نوايا التصويت، مقابل بين 21 و23% من نوايا التصويت للحزب الديموقراطي، وبين 13 و15% لـ«حركة 5 نجوم» الشعبوية و12% لحزب «الرابطة» و8% لـ«فورتسا إيطاليا».

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وقد يحصل ائتلاف اليمين واليمين المتطرّف على 45 إلى 55% من المقاعد في البرلمان. لكن حتى لو يبدو الفوز الساحق للمحافظين محتّمًا، يذكّر الأستاذ المحاضر في جامعة «سيانس بو» الفرنسية وجامعة «لويس» في روما مارك لازار، بأن نتائج الانتخابات في الماضي «تناقضت مع الاستطلاعات».

ومن المتوقّع أن ينخفض معدّل المقترعين في هذه الانتخابات إلى أدنى مستوياته تاريخيًا في إيطاليا، أي إلى ما دون 70%. ويرى المحلّل فلافيو شيابوني من جامعة «بافيا» أن الحملة الانتخابية هذا الصيف كانت «إحدى أسوأ الحملات في فترة ما بعد الحرب».

البرنامج الانتخابي لليمين الإيطالي

ويدعو اليمين إلى تخفيف البيروقراطية وإغلاق الحدود ورفع نسب الولادات والتخفيف من تدفّق المهاجرين وتعزيز القيم «اليهودية والمسيحية» وتخفيض الضرائب. لكن كلّ طرف يتعهّد بالعمل على مسائل محددة أكثر من الآخر. فرغم تعهّد ميلوني وسالفيني بإغلاق حدود إيطاليا من أجل حمايتها من «الأسلمة» وبوضع «الإيطاليين أولًا»، تؤمن ميلوني بالتدخّل الاقتصادي للدولة فيما يدعو سالفيني وبرلوسكوني إلى تحديد ضريبة ثابتة تبلغ 15% و23% على التوالي.

في المقابل، تدعم ميلوني، المنحدرة من عائلة سياسية تأسست على مناهضة الشيوعية، العقوبات المفروضةعلى روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، فيما يعارضها سالفيني المؤيّد لبوتين، معتبرًا أنها تضرّ بالإيطاليين خصوصًا وسط أسعار الطاقة بالنسبة لهم.

وقد تهدّد الخلافات الشخصية بين ميلوني وسالفيني فوزهما بالأغلبية. وتقول آنا بونالوم، مؤلفة كتاب «شهر مع شعبوي» عن سالفيني، إن ميلوني قارنت نفسها «براهب تيبيتي لتبدو متوازنة وقادرة على قيادة الأمّة» وطمأنة القادة ودوائر الأعمال في إيطاليا وفي الخارج. في المقابل، «رفع» سالفيني المعروف باسم «إل كابيتانو» نبرته.