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شولتس «يأسف» لغياب رد إيجابي من إيران بشأن الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 01:59 مساء
شولتس «يأسف» لغياب رد إيجابي من إيران بشأن الاتفاق النووي
المستشار الألماني أولاف شولتس يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، 12 سبتمبر 2022، (d w)
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أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، الإثنين، «أسفه» لعدم تقديم إيران «ردا إيجابيا» على مقترحات دول أوروبية لإحياء اتفاق يفرض قيودا على برنامجها النووي.

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي خلال زيارة يجريها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى برلين «آسف لأن إيران لم تقدم بعد ردا إيجابيا على مقترحات المنسقين الأوروبيين»، وفق وكالة «فرانس برس».

إسرائيل تعارض الاتفاق النووي
وتعارض إسرائيل الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015، وشهد العام 2018 انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه قبل أن يعيد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، وفق وكالة «فرانس برس».

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وشهدت حماسة الدول الأوروبية، وخصوصا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تراجعا في الأيام القليلة الماضية، بعدما أثارت هذه الدول السبت «شكوكا جدية» في نية طهران إحياء لاتفاق، وذلك في بيان وصفته وزارة الخارجية الإيرانية بأنه «غير بناء».

وقبل توجهه إلى برلين، شكر لبيد في اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد، القوى الثلاث على «الموقف القوي» الذي عبرت عنه السبت.

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