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توجيه تهمتين لمهاجم نائبة الرئيس الأرجنتيني وصديقته

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 11:47 صباحا
توجيه تهمتين لمهاجم نائبة الرئيس الأرجنتيني وصديقته
نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر. (الإنترنت)
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أبقت القاضية المكلفة التحقيق في الاعتداء على نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر، على تهمتي «التخطيط والاتفاق مسبقًا» ضد المهاجم ورفيقته وهما الموقوفان الوحيدان في هذه المرحلة، كما ورد في لائحة الاتهام التي أوردتها وسائل إعلام أرجنتينية عدة بينها وكالة الأنباء الرسمية «تيلام».

وتفيد لائحة الاتهام بأن المهاجم البالغ من العمر 35 عاما ورفيقته (23 عامًا) متهمان بمحاولة قتل كيرشنر «بتخطيط وتفاهم مسبق بينهما». والتهم ما زالت موقتة في هذه المرحلة من التحقيق الأولي ولمدة عشرة أيام عمل، لكنها تشكل تأكيدًا رسميًا بأن القضاء يعتبر أن الهجوم على كريستينا كيرشنر متعمد، وفق وكالة «فرانس برس».

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واعتقل فرناندو أندريه ساباغ مونتيل (35 عاما) مساء الخميس الماضي، في موقع الهجوم عندما صوب مسدسا على بعد متر واحد من رأس كيرشنر وسط حشد من مؤيديها كانت تختلط معهم خارجها. ولسبب لم يكشف رسميا، لم تخرج الرصاصات رغم أن السلاح كان ملقما وفي حالة جيدة.

واعتقلت رفيقته بريندا أوليارتي مساء الأحد، في محطة قطار في بوينس آيرس. وفي مقابلات أجرتها مع قنوات تلفزيونية في الساعات الـ48 التي أعقبت الهجوم أكدت أنها لم تر صديقها منذ يومين. وأظهر تحليل صور المراقبة بالفيديو منذ ذلك الحين أنهما كانا في موقع الهجوم في الليلة نفسها حسب ما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر قضائية.

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