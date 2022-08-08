وزير الخارجية الأميركي: لا نريد التفوق على أحد في الشراكة مع أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى بريتوريا، أن الولايات المتحدة تريد شراكة حقيقية مع أفريقيا، وأنها لا ترغب في «تجاوز نفوذ القوى العالمية الأخرى» في القارة.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي إلى جانب نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور، اليوم الإثنين: «نتطلع قبل كل شيء إلى شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة وأفريقيا. لا نريد علاقة غير متوازنة»، حسب وكالة «فرانس برس».

جولة تستمر حتى الخميس

ووصل بلينكن، الأحد الماضي، إلى جنوب أفريقيا، المحطة الأولى من جولته في القارة الأفريقية التي من المقرر أن تضم كينشاسا وكيغالي وتستمر حتى الخميس المقبل. ومقرر أن يتحدث بلينكن عن رؤيته الاستراتيجية للقارة خلال خطاب في جامعة بريتوريا اليوم.

تهدف الزيارة إلى محاولة تقريب جنوب أفريقيا دبلوماسياً من المعسكر الغربي والتصدي للنفوذ الروسي في القارة، وفق عديد الخبراء.

زيارة أميركية بعد أخرى روسية

وتأتي الزيارة بعد وقت قصير من جولة نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى دول القارة السمراء في نهاية يوليو الماضي، التي شملت الكونغو وأوغندا ومصر وإثيوبيا؛ لكن بلينكن أكد، الإثنين الماضي، أن واشنطن لا ترى المنطقة على أنها «آخر مكان للمنافسة بين القوى العظمى».

وشدد الوزير الأميركي على أن «هذه ليست الطريقة التي نرى بها الأشياء بشكل أساسي. هذه ليست الطريقة التي سنعمل بها على تعزيز التزامنا هنا... إن التزامنا بشراكة أقوى مع أفريقيا لا يتعلق بمحاولة التفوق على أحد».