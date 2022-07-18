الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقية «شراكة استراتيجية» في مجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الإثنين، دعم أبوظبي أمن الطاقة في فرنسا، فيما وقع البلدان على اتفاقية لتعزيز التعاون في هذا القطاع خلال أول زيارة دولة للزعيم الخليجي إلى الخارج منذ توليه منصبه.

واستقبل ماكرون وزوجته بريجيت محمد بن زايد عند مدخل قصر الإليزيه، وزار الرئيس الإماراتي في وقت سابق ساحة متحف الجيش الوطني، حيث استقبله وزير الدفاع سباستيان لوكونور، بحسب «فرانس برس».

واجتمع الرئيسان على مأدبة غداء قبل أن يلتقيا مجددًا في المساء خلال عشاء رسمي في قصر فرساي بحضور مئة ضيف، وزار محمد بن زايد كذلك مجلس الشيوخ.

«اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة»

وأسفرت هذه الزيارة عن «اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة»، وقعها وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير ووزير انتقال الطاقة أنييس بانييه روناتشر مع وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة بدولة الإمارات سلطان الجابر، بحسب بيان حكومي فرنسي.

وقالت الحكومة في البيان إن «الهدف من هذه الشراكة هو تحديد المشاريع الاستثمارية المشتركة في فرنسا أو الإمارات أو أي مكان آخر في العالم في مجالات الهيدروجين أو الطاقات المتجددة أو حتى الطاقة النووية».

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وستساعد هذه الاتفاقية على «إنشاء إطار عمل مستقر طويل الأجل لهذا التعاون، لتمهيد الطريق لعقود صناعية جديدة وتحديد مشاريع الاستثمار المشتركة المستقبلية»، بما يشمل «إمكانية إنشاء صندوق ثنائي لتمويل المشاريع الخضراء».

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الرئيس الإماراتي قوله إن «الطاقة بكل أنواعها تمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، والإمارات حريصة على دعم أمن الطاقة في العالم عامة، وفي فرنسا الصديقة خاصة».

تنويع المصادر على خلفية الحرب في أوكرانيا

وكان مستشار رئاسي فرنسي قال في وقت سابق إن أحد أهم البنود خلال زيارة رئيس الإمارات هو «إعلان ضمانات تقدمها الإمارات بشأن كميات إمدادات المحروقات (الديزل) لفرنسا»، مضيفًا أن «فرنسا تسعى إلى تنويع مصادر إمدادها على خلفية الحرب في أوكرانيا»، علمًا بأن الإمارات لا تزود فرنسا بالديزل في الوقت الحالي.

وتغطي الاتفاقية الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والهيدروجين وغيرها، على أن تعزز كذلك التعاون في التنقيب عن الغاز، خصوصاً عبر شركة «توتال» الفرنسية.

وترى الإمارات أن أوروبا أدركت بعد الحرب على أوكرانيا وأزمة المحروقات أن الانفصال السريع عن النفط والغاز للتحول نحو الطاقة البديلة ليس الخيار الأفضل، بل إنه يجب اعتماد نهج أكثر توازنًا يمكن أن تلعب الدولة النفطية دوراً فيه.

اتفاقية بين «توتال» وشركة النفط الإماراتية الحكومية «أدنوك»

وفي هذا السياق، من المفترض أن يتم كذلك التوقيع على اتفاقية بين «توتال» وشركة النفط الإماراتية الحكومية «أدنوك» للتعاون في مجال إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك من أجل «تطوير مشاريع التحول في مجال الطاقة في دولة الإمارات»، بحسب البيان الحكومي الفرنسي.

وبلغت الصادرات الإماراتية إلى فرنسا، التي يهيمن عليها النفط والغاز، 1.5 مليار يورو في العام 2019، وكان جزء كبير منها عبارة عن منتجات بترولية مكررة.

وذكر «الإليزيه» أن المباحثات بين الرئيسين ركزت أيضًا على «جهودهما المشتركة» لتعزيز «الاستقرار والأمن» في الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.